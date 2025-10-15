RAMPA ZA LE PENOVU: Francuski Državni savet potvrdio zabranu kandidature na izborima

Francuski Državni savet, najviša upravna sudska instanca, potvrdio je danas zabranu učešća Marin le Pen na izborima, ocenivši da je mera opravdana i zakonita čime je potvrđena presuda iz marta kojom joj je zabranjeno da se pet godina kandiduje na izborima bilo kog nivoa.

Le Pen, parlamentarna liderka partije desnice Nacionalno okupljanje (RN) trenutno ne može da se kandiduje ni na jednim izborima, nakon što je ranije ove godine osuđena zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta, prenosi francuski BFMTV.

Ona je, zajedno sa još nekoliko članova svoje partije, optužena da je evropskim novcem isplaćivala saradnike koji su zapravo radili za stranku, a ne za poslanike u Evropskom parlamentu, što je sud okvalifikovao kao prevaru i nepropisno korišćenje sredstava EU.

Presudom iz marta, Marin le Pen je osuđena na četiri godine zatvora, od čega dve uslovno, uz nošenje elektronske narukvice, kao i na novčanu kaznu od 100.000 evra.

Takođe joj je izrečena mera zabrane kandidature u trajanju od pet godina.

Državni savet je zaključio da mera zabrane kandidature ne predstavlja povredu prava i sloboda zagarantovanih Ustavom, čime je sprečena mogućnost preispitivanja pred Ustavnim savetom.

Odlukom Državnog saveta iscrpljene su sve mogućnosti žalbe u okviru upravnog postupka u Francuskoj, pa Le Pen više ne može da osporava ovu meru pred domaćim upravnim sudovima.

Marin le Pen najavila je da će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava, tvrdeći da je reč o ''nepopravljivoj šteti'' po njena politička prava.

Ipak, kako je najavljeno, u januaru 2026. godine predviđeno je ponovno suđenje u drugom stepenu, u kojem može doći do potvrde, ublažavanja ili poništavanja kazne.

Do tada, zabrana kandidature ostaje na snazi.

