STIŽE ZIMA KAKVU DUGO NISMO VIDELI: Meteorolozi upozorili na velike promene

LA NINjA povećava verovatnoću pojave „polarnih vrtloga“, koji u stratosferi izazivaju nagli prodor hladnog vazduha prema nižim geografskim širinama. La Niña je prirodni klimatski fenomen u kome se površinske vode Tihog okeana hlade više nego uobičajeno. To utiče na strujanje vazduha i okeanskih masa, menjajući raspored padavina i temperatura širom sveta. Suprotna faza, El Niño, donosi zagrevanje tih voda i često uzrokuje suše, toplotne talase ili poplave u različitim delovima planete.

Foto: Printksrin

Klimatski sistem Zemlje ponovo prolazi kroz veliku promenu. U tropskom delu Tihog okeana započela je La Niña, hladna faza poznatog klimatskog ciklusa koja značajno utiče na globalne vremenske obrasce. Ova pojava, koja se javlja svakih nekoliko godina, već sada menja atmosferu iznad Pacifika i mogla bi oblikovati predstojeću zimu i u Evropi.

La Niña (na španskom „devojčica“) označava hladnu fazu klimatskog ciklusa poznatog kao ENSO, El Niño–Southern Oscillation. Tokom ove faze, temperature okeana u centralnom i istočnom delu Tihog okeana opadaju, dok se atmosferski pritisak povećava.

To izaziva promene u globalnim strujanjima vazduha i utiče na raspored padavina, temperature i kretanje vetrova širom sveta. Ove promene se ne zadržavaju samo nad Pacifikom, već se šire na obe hemisfere, utičući na vremenske prilike u Evropi, Severnoj Americi i Aziji.

U prethodnim zimama pod uticajem La Niñe, Evropa je često doživljavala hladnije uslove na severu i u centralnim delovima kontinenta, dok je jug Evrope, uključujući i Hrvatsku, imao suvlje i blago toplije periode.

Meteorolozi, prema pisanju Severe Weather Europe, upozoravaju da bi i predstojeća zima mogla doneti izraženije prodore hladnog vazduha sa Arktika prema zapadnoj i severnoj Evropi. Istovremeno, Sredozemlje bi moglo ostati pod uticajem visokog vazdušnog pritiska, što znači manje padavina i stabilnije vreme.

Pored toga, La Niña povećava mogućnost pojave „polarnih vrtloga“, to su snažni vetrovi koji kruže visoko u stratosferi oko Severnog pola i ponekad se destabilizuju, dopuštajući masama izuzetno hladnog vazduha da se „prolome“ prema jugu. Kada se to dogodi, dolazi do iznenadnih talasa hladnoće i snežnih oluja u delovima Evrope, čak i ako je prosečna zima toplija od uobičajene.

Iako se La Niña tek formirala, dugoročne prognoze već najavljuju novu promenu, tokom proleća 2026. očekuje se povratak El Niña, toplotne faze istog klimatskog ciklusa. Taj obrt mogao bi izazvati potpuni preokret u globalnim vremenskim obrascima: porast prosečnih temperatura, promene u količini padavina i ekstremne pojave u Evropi, od suša na jugu do snažnih oluja i poplava na severu.

Klimatski prelaz koji se trenutno odvija u Pacifiku mogao bi imati dalekosežne posledice.

Stručnjaci upozoravaju da će zima 2025/2026. najverovatnije biti pod uticajem La Niñe, s većim izgledima za hladnije uslove u severnoj i centralnoj Evropi, dok bi već sledeće godine, s dolaskom El Niña, svet mogao doživeti drastičnu promenu vremenskih obrazaca.