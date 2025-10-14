PREKRŠEN TRAMPOV MIROVNI PLAN ZA GAZU: Izraelska vojska otvorila vatru - ima mrtvih
ČETIRI palestinska civila poginula su u napadu izraelskih snaga (IDF) istočno od grada Gaze, uprkos tome što je sporazum o prekidu vatre na snazi peti dan zaredom, prenela je jutros Vafa.
Medicinski izvor je rekao da su četiri osobe poginule kada su izraelski dronovi pucali na stanovnike koji su pregledali svoje domove u naselju Šudžaija istočno od grada Gaze.
Tajms of Izrael objavio je da su tri Palestinca navodno poginula u napadu IDF-a nakon što su se "očigledno približili trupama u gradu Gazi".
Prema vojnom izvoru, trojica osumnjičenih su se približila trupama koje su delovale u tom području.
Vojnici su prvo ispalili upozoravajuće hice, a kako su osumnjičeni nastavili da se približavaju, bili su ciljani iz aviona.
Izraelske odbrambene snage su više puta upozorile Palestince da se ne približavaju područjima u Gazi pod izraelskom vojnom kontrolom tokom primirja, navodi portal.
(Tanjug)
