PREKRŠEN TRAMPOV MIROVNI PLAN ZA GAZU: Izraelska vojska otvorila vatru - ima mrtvih

ČETIRI palestinska civila poginula su u napadu izraelskih snaga (IDF) istočno od grada Gaze, uprkos tome što je sporazum o prekidu vatre na snazi peti dan zaredom, prenela je jutros Vafa.

Foto: Tanjug/AP

Medicinski izvor je rekao da su četiri osobe poginule kada su izraelski dronovi pucali na stanovnike koji su pregledali svoje domove u naselju Šudžaija istočno od grada Gaze.

Tajms of Izrael objavio je da su tri Palestinca navodno poginula u napadu IDF-a nakon što su se "očigledno približili trupama u gradu Gazi".

Prema vojnom izvoru, trojica osumnjičenih su se približila trupama koje su delovale u tom području.

Vojnici su prvo ispalili upozoravajuće hice, a kako su osumnjičeni nastavili da se približavaju, bili su ciljani iz aviona.

Izraelske odbrambene snage su više puta upozorile Palestince da se ne približavaju područjima u Gazi pod izraelskom vojnom kontrolom tokom primirja, navodi portal.

(Tanjug)