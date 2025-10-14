RUSKI „BUREVESTNIK“ RADIKALNO MENJA GLOBALNI STRATEŠKI BALANS? Nuklearno pokretan krstareći projektil izazvao burne reakcije
KINESKO izdanje Sohu pretpostavlja da je predsednik Vladimir Putin, govoreći nedavno o novom oružju, mislio na krstareću raketu „Burevestnik“, sposobnu radikalno da promeni raspored snaga na svetskoj sceni.
Prema mišljenju autora lista, upravo ovo oružje može postati presudni faktor u globalnom strateškom balansu.
U tekstu se navodi da „Burevestnik“ može naneti ozbiljan udar postojećem balansu, pretvarajući se u moćan instrument za obuzdavanje SAD i NATO-a. Krstareća raketa ima ogroman domet, može nositi nuklearnu bojevu glavu i probijati sisteme protivvazdušne odbrane, dostižući ciljeve velikom brzinom i preciznošću.
Mišljenje da je predsednik mogao nagovestiti upravo „Burevestnik“ ranije je izneo i vojni ekspert Jurij Knutov, koji je istakao da ova raketa spada u kategoriju takozvanog „oružja Sudnjeg dana“, koje se može koristiti isključivo u uslovima globalnog nuklearnog sukoba.
Desetog oktobra, tokom konferencije za štampu u Tadžikistanu, Vladimir Putin je saopštio da će Rusija uskoro moći zvanično da objavi o novom naoružanju. On je precizirao da je proizvodnja ovog oružja već planirana, a u trenutnoj fazi ono prolazi seriju testiranja.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)