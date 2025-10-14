KINESKO izdanje Sohu pretpostavlja da je predsednik Vladimir Putin, govoreći nedavno o novom oružju, mislio na krstareću raketu „Bure­vestnik“, sposobnu radikalno da promeni raspored snaga na svetskoj sceni.

Foto printskrin jutjub bulgarianmilitary.com

Prema mišljenju autora lista, upravo ovo oružje može postati presudni faktor u globalnom strateškom balansu.

U tekstu se navodi da „Burevestnik“ može naneti ozbiljan udar postojećem balansu, pretvarajući se u moćan instrument za obuzdavanje SAD i NATO-a. Krstareća raketa ima ogroman domet, može nositi nuklearnu bojevu glavu i probijati sisteme protivvazdušne odbrane, dostižući ciljeve velikom brzinom i preciznošću.



Autori smatraju da objavljivanje informacija o ovakvom oružju neizbežno izaziva zabrinutost na Zapadu i primorava zapadne države da preispitaju svoju vojnu strategiju.Mišljenje da je predsednik mogao nagovestiti upravo „Burevestnik“ ranije je izneo i vojni ekspert Jurij Knutov, koji je istakao da ova raketa spada u kategoriju takozvanog „oružja Sudnjeg dana“, koje se može koristiti isključivo u uslovima globalnog nuklearnog sukoba.

Desetog oktobra, tokom konferencije za štampu u Tadžikistanu, Vladimir Putin je saopštio da će Rusija uskoro moći zvanično da objavi o novom naoružanju. On je precizirao da je proizvodnja ovog oružja već planirana, a u trenutnoj fazi ono prolazi seriju testiranja.

(Sputnjik)

