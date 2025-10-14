Svet

RUSKI „BUREVESTNIK“ RADIKALNO MENJA GLOBALNI STRATEŠKI BALANS? Nuklearno pokretan krstareći projektil izazvao burne reakcije

V.N.

14. 10. 2025. u 09:38

KINESKO izdanje Sohu pretpostavlja da je predsednik Vladimir Putin, govoreći nedavno o novom oružju, mislio na krstareću raketu „Bure­vestnik“, sposobnu radikalno da promeni raspored snaga na svetskoj sceni.

РУСКИ „БУРЕВЕСТНИК“ РАДИКАЛНО МЕЊА ГЛОБАЛНИ СТРАТЕШКИ БАЛАНС? Нуклеарно покретан крстарећи пројектил изазвао бурне реакције

Foto printskrin jutjub bulgarianmilitary.com

Prema mišljenju autora lista, upravo ovo oružje može postati presudni faktor u globalnom strateškom balansu.

U tekstu se navodi da „Burevestnik“ može naneti ozbiljan udar postojećem balansu, pretvarajući se u moćan instrument za obuzdavanje SAD i NATO-a. Krstareća raketa ima ogroman domet, može nositi nuklearnu bojevu glavu i probijati sisteme protivvazdušne odbrane, dostižući ciljeve velikom brzinom i preciznošću.

Autori smatraju da objavljivanje informacija o ovakvom oružju neizbežno izaziva zabrinutost na Zapadu i primorava zapadne države da preispitaju svoju vojnu strategiju.
Mišljenje da je predsednik mogao nagovestiti upravo „Burevestnik“ ranije je izneo i vojni ekspert Jurij Knutov, koji je istakao da ova raketa spada u kategoriju takozvanog „oružja Sudnjeg dana“, koje se može koristiti isključivo u uslovima globalnog nuklearnog sukoba.

Desetog oktobra, tokom konferencije za štampu u Tadžikistanu, Vladimir Putin je saopštio da će Rusija uskoro moći zvanično da objavi o novom naoružanju. On je precizirao da je proizvodnja ovog oružja već planirana, a u trenutnoj fazi ono prolazi seriju testiranja.

(Sputnjik)

