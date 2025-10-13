O ČEMU STE PRIČALI PET SATI? Tramp o sastanku Putina i Vitkofa (VIDEO)

STIV Vitkof, američki izaslanik, glavni je adut predsednika Donalda Trampa za pregovore i njegov sastanak sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom mogao bi da bude prvi korak ka rešavanju sukoba između Rusije i Ukrajine.

Foto: Tanjug/Markus Schreiber (STF)

Tramp je prvo u Izraelu, a potom i u Egiptu, gde je potpisan sporazum o miru u Pojasu Gaze, govorio o Vitkofu, posebno se osvrnuvši na njegov sastanak sa ruskim predsednikom Putinom.

Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se sa Vitkofom 6. avgusta u Kremlju, a sastanak je trajao tri sata.

To što je sastanak trajao satima, prvom čoveku SAD dalo je nadu o okončanju još jednog sukoba.

- Zakazao sam mu sastanak sa predsednikom Putinom, misleći da će to biti sastanak od 15 ili 20 minuta. Stiv nije znao mnogo o Rusiji, nije znao mnogo o Putinu, niti o politici – nije bio toliko zainteresovan. Bio je zaista dobar u nekretninama, ali je imao taj kvalitet koji sam tražio, a nisam ga viđao na previse načina - počeo je Tramp svoje obraćanje.

Vitkof je bio jedan od najznačajnijih ljudi za rešavanje sukoba između Izraela i Hamasa, "Politiko" je čak pisao da su pregovori o prekidu vatre bili u zastoju sve dok se Vitkof zajedno sa Džaredom Kušnerom nije direktno uključio.

Pregovaračke sposobnosti, smatra Tramp, omogućile su Vitkofu da veći deo dana provede razgovarajući sa Putinom.

- Zakazao sam sastanak, pozvao sam i pitao: 'Da li je Stiv završio?' To je bilo oko pola sata od početka sastanka. 'Ne, gospodine, još je unutra', dobio sam odgovor. To je bilo u Moskvi. Pitao sam kako mu ide, a dobio odgovor: 'Ne znam, gospodine, još je unutra.' Pozvao sam sat vremena kasnije i tražio da razgovaram sa Stivom, odgovor je ponovo bio: 'Gospodine, on je i dalje sa predsednikom Putinom - naveo je Tramp.

- Vau, dugačak sastanak, rekao sam.

Kako kaže, zvao je sat kasnije, pa tri sata kasnije – dobijao je isti odgovor.

Tek nakon četiri sata pojavile su se informacije da bi uskoro sastanak trebalo da bude gotov. I Vitkof je izašao tek posle pet sati sastanka sa Putinom.

- Pitao sam ga: 'O čemu si, dođavola, pričao pet sati?' Rekao mi je: 'O mnogo zanimljivih stvari', uključujući i ono zbog čega je ušao tamo. Ali o tome ne možeš pričati pet sati, možeš pričati određeni vremenski period. Znaš šta dobijaš. Ali to je talenat - još jednom je prvi čovek Amerike pohvalio svog saradnika.

Tramp je istakao da to ne bi mogao svako.

- Većina ljudi koje bih poslao prvo ne bi bili prihvaćeni, a i kad bi bili, sastanak bi trajao pet minuta. I to se dešava sa Stivom, svi ga vole. Vole ga na ovoj strani, vole ga na drugoj strani. I on zaista jeste odličan pregovarač jer je sjajan momak - zaključio je Tramp.

Podsetimo, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev takođe je pohvalio rad Vitkofa po pitanju Gaze.

- Glasine koje su izmislili i širili protivnici mirovnog procesa o 'slabljenju uticaja Stiva Vitkofa u Trampovoj administraciji' pokazale su se potpuno neosnovanim. Kao glavni arhitekta i pregovarač koji je uspešno izradio i sproveo Trampov plan za Gazu, koji je podržala i Rusija, Vitkof održava i značajno unapređuje svoju ključnu ulogu - napisao je Dmitrijev na Telegramu.

(RT Balkan)