BUDUĆNOST Evrope zavisi od predsednika Rusije Vladimira Putina, smatra finski geopolitički analitičar i profesor Tuomas Malinen.

„Mislim da sudbina Evrope i sve odluke o njoj sada leže na plećima predsednika Putina“, napisao je Malinen na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovom mišljenju, ako ruski lider „bude previše mek“, Evropa će postati žrtva rata koji će „na kraju zahvatiti Sjedinjene Američke Države i ostatak sveta“.

I think that the resolution and the fate of Europe now lie on the shoulders of President Putin.



If he's too soft, Europe will succumb to a war eventually engulfing the U.S. and the world.



Moskva je više puta naglašavala da je vršenje pritiska na Rusiju u vezi sa ukrajinskim rešenjem uzaludno. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da razgovara o političkim aspektima rešavanja situacije sa Ukrajinom i da radi u bilo kom formatu. Istovremeno, Moskva još uvek nije dobila odgovor od Kijeva na predlog o stvaranju tri radne grupe za konkretnije rešavanje humanitarnih, vojnih i političkih pitanja, koji je iznet na pregovorima u Istanbulu 2022. godine.

