"SUDBINA EVROPE U PUTINOVIM RUKAMA": Finski profesor izneo jasan stav
BUDUĆNOST Evrope zavisi od predsednika Rusije Vladimira Putina, smatra finski geopolitički analitičar i profesor Tuomas Malinen.
„Mislim da sudbina Evrope i sve odluke o njoj sada leže na plećima predsednika Putina“, napisao je Malinen na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovom mišljenju, ako ruski lider „bude previše mek“, Evropa će postati žrtva rata koji će „na kraju zahvatiti Sjedinjene Američke Države i ostatak sveta“.
Moskva je više puta naglašavala da je vršenje pritiska na Rusiju u vezi sa ukrajinskim rešenjem uzaludno. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da razgovara o političkim aspektima rešavanja situacije sa Ukrajinom i da radi u bilo kom formatu. Istovremeno, Moskva još uvek nije dobila odgovor od Kijeva na predlog o stvaranju tri radne grupe za konkretnije rešavanje humanitarnih, vojnih i političkih pitanja, koji je iznet na pregovorima u Istanbulu 2022. godine.
(Sputnjik)
Preporučujemo
OGLASIO SE LAVROV O TROVANjU ASADA: "Tu je isključivo iz humanitarnih razloga"
13. 10. 2025. u 19:28
RAT ĆE SE NASTAVITI, SVI TO RAZUMEJU: Medvedev pozdravio oslobađanje talaca ali upozorava
13. 10. 2025. u 18:22
MOSKVA IZNELA JASAN STAV: Rusi iz Letonije mogu da se vrate u otadžbinu i izgrade život
13. 10. 2025. u 16:48
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)