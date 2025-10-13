Svet

MOSKVA IZNELA JASAN STAV: Rusi iz Letonije mogu da se vrate u otadžbinu i izgrade život

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

13. 10. 2025. u 16:48

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruski državljani koji se suočavaju sa deportacijom iz Letonije mogu da se vrate u svoju zemlju i "izgrade život u Rusiji".

МОСКВА ИЗНЕЛА ЈАСАН СТАВ: Руси из Летоније могу да се врате у отаџбину и изграде живот

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

Komentarišući situaciju tokom današnjeg brifinga, Peskov je rekao da "ako su u pitanju građani Rusije, oni u svakom trenutku mogu da se vrate u svoju otadžbinu", prenela je ruska "Gazeta".

Rok u kom više od 800 državljana Rusije mora da napusti Letoniju ističe danas, nakon što nisu položili test iz letonskog jezika niti prošli bezbednosnu proveru, što je uslov za produženje boravka.

Direktorka za odnose sa javnošću Uprave za pitanja državljanstva i migracije Letonije (PMLP) Madara Puke izjavila je 10. oktobra da će pomenuti državljani Rusije biti deportovani zbog kršenja migracionih propisa i da će njihovo dalje zadržavanje u zemlji biti smatrano nezakonitim.
 

(Tanjug)

Svet

