MAKRON TRAŽI: Hova vlada da bude sastavljena do kraja dana

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron želi da nova vlada bude sastavljena još večeras, prenela je televizija BFM pozivajući se na izvore iz Makronovog bliskog okruženja.

Foto: Profimedia

Kako se navodi, Makron želi da vlada bude sastavljena pre nego što otuputuje u Egipat na sastanak povodom mirovnog plana za Pojas Gaze.

Makron navodno planira da održi sastanak Saveta minsitara u utorak, nakon povratak iz Egipta.

Sebastijan Lekorni, koga je Makron u petak ponovo imenovao za premijera Francuske, nakon što je početkom sedmice podneo ostavku na tu funkciju, poručio je u izjavi za "Tribin di dimanš" da će "ponovo otići ukoliko uslovi ponovo ne budu ispunjeni".

-Ne možemo da nastavimo kao pre. Potrebna nam je slobodnija vlada, uključujući u odnosima sa političkim partijama, rekao je on.

On je izrazio želju da njegova vlada obuhvati članove "sa stranačkom senzibilnošću, ali ne i stranački zatrovane".

Na žestoke kritike koje su pratile njegov povratak u Matinjon, palatu premijera Francuske, odgovorio je da "nema utisak da je za tu dužnost bilo mnogo kandidata".

Lekorniju već naredne nedelje preti glasanje o nepoverenju.

(Tanjug)

