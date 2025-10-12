Svet

MAKRON TRAŽI: Hova vlada da bude sastavljena do kraja dana

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2025. u 21:09

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron želi da nova vlada bude sastavljena još večeras, prenela je televizija BFM pozivajući se na izvore iz Makronovog bliskog okruženja.

МАКРОН ТРАЖИ: Хова влада да буде састављена до краја дана

Foto: Profimedia

Kako se navodi, Makron želi da vlada bude sastavljena pre nego što otuputuje u Egipat na sastanak povodom mirovnog plana za Pojas Gaze.

Makron navodno planira da održi sastanak Saveta minsitara u utorak, nakon povratak iz Egipta.

Sebastijan Lekorni, koga je Makron u petak ponovo imenovao za premijera Francuske, nakon što je početkom sedmice podneo ostavku na tu funkciju, poručio je u izjavi za "Tribin di dimanš" da će "ponovo otići ukoliko uslovi ponovo ne budu ispunjeni".

-Ne možemo da nastavimo kao pre. Potrebna nam je slobodnija vlada, uključujući u odnosima sa političkim partijama, rekao je on.

On je izrazio želju da njegova vlada obuhvati članove "sa stranačkom senzibilnošću, ali ne i stranački zatrovane".

Na žestoke kritike koje su pratile njegov povratak u Matinjon, palatu premijera Francuske, odgovorio je da "nema utisak da je za tu dužnost bilo mnogo kandidata".

Lekorniju već naredne nedelje preti glasanje o nepoverenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"