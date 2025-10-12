"POZIVI UPOZORENJA PORODICAMA TERORISTA SU POČELI": IDF zabranio Palestincima da slave oslobađanje zatvorenika
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) upozorile su Palestince da ne slave oslobađanje zatvorenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, nakon što je pokrenut niz racija na okupiranoj Zapadnoj obali da bi se sprečili takvi pokušaji, prenosi danas CNN.
Izraelski vojnici su juče "sprečili" takve marševe i rasterali okupljene, konfiskovali vozila i uhapsili osmoro ljudi, kao deo napora usmerenih na sprečavanje podsticanja i podrške terorizmu, saopštio je IDF.
- Pozivi upozorenja porodicama terorista počeli su u poslednjih nekoliko sati i nastaviće se tokom naredne nedelje - kazao je portparol IDF-a Avičaj Adrai u objavi na arapskom jeziku na platformi Iks.
Palestinska kancelarija za zatvorenike, koja je povezana sa palestinskim militantnim pokretom Hamas, saopštila je da su izraelske snage pokrenule "masovnu kampanju racija i hapšenja širom pokrajina Zapadne obale, ciljajući domove oslobođenih zatvorenika i zatvorenika koji su planirani za puštanje na slobodu" u okviru postignutog plana za Gazu i oslobađanje talaca koje drži Hamas.
Kancelarija je saopštila da su izraelske racije uključivale pretrese i "pretnje porodicama".
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TAJMS OF IZRAEL: Sutra potpis sporazuma o oslobađanju živih talaca i prekidu vatre
08. 10. 2025. u 21:45
NETANIJAHU PRETI: Ko god digne ruku na nas, dobija neviđene razorne udarce
07. 10. 2025. u 23:22
IZRAELSKA VOJSKA NAPALA LIBAN: Udari usmereni na baze za obuku Hezbolahove brigade
07. 10. 2025. u 00:33
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)