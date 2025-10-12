"POZIVI UPOZORENJA PORODICAMA TERORISTA SU POČELI": IDF zabranio Palestincima da slave oslobađanje zatvorenika

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) upozorile su Palestince da ne slave oslobađanje zatvorenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, nakon što je pokrenut niz racija na okupiranoj Zapadnoj obali da bi se sprečili takvi pokušaji, prenosi danas CNN.

Tanjug

Izraelski vojnici su juče "sprečili" takve marševe i rasterali okupljene, konfiskovali vozila i uhapsili osmoro ljudi, kao deo napora usmerenih na sprečavanje podsticanja i podrške terorizmu, saopštio je IDF.

- Pozivi upozorenja porodicama terorista počeli su u poslednjih nekoliko sati i nastaviće se tokom naredne nedelje - kazao je portparol IDF-a Avičaj Adrai u objavi na arapskom jeziku na platformi Iks.

Palestinska kancelarija za zatvorenike, koja je povezana sa palestinskim militantnim pokretom Hamas, saopštila je da su izraelske snage pokrenule "masovnu kampanju racija i hapšenja širom pokrajina Zapadne obale, ciljajući domove oslobođenih zatvorenika i zatvorenika koji su planirani za puštanje na slobodu" u okviru postignutog plana za Gazu i oslobađanje talaca koje drži Hamas.

Kancelarija je saopštila da su izraelske racije uključivale pretrese i "pretnje porodicama".

