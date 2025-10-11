Svet

"PRIHVATILA JE NAGRADU U MOJE IME" Tramp razgovarao sa dobitnicom Nobelove nagrade za mir

В.Н.

11. 10. 2025. u 20:04

"OSOBA koja je zapravo dobila Nobelovu nagradu pozvala me je danas i rekla: 'Prihvatam ovu nagradu u tvoje ime, jer ti si je zaista zaslužio'", rekao je predsednik SAD.

Foto: Tanjug

Predsednik SAD Donald Tramp razgovarao je u petak sa dobitnicom Nobelove nagrade za mir Marijom Korinom Mačado, pošto je njegova administracija kritikovala komitet koji joj je dodelio priznanje.

Tramp nikada nije krio svoju želju da osvoji tu nagradu.

Sve veći broj svetskih lidera takođe je izjavio da bi on trebalo da je dobije. Ti pozivi su se pojačali kako je njegov mirovni plan za Gazu u poslednjim danima dobijao na zamahu. Ipak, prema sajtu nagrade, rok za nominacije za tekuću godinu završava se krajem januara.

U petak je Nobelov komitet objavio da nagradu za 2025. dodeljuje Mačado zbog promovisanja demokratskih prava u Venecueli i "zbog njene borbe da se postigne pravedna i mirna tranzicija iz diktature u demokratiju".

Mačado je u intervjuu za španski list El Pais rekla da je razgovarala sa predsednikom SAD, ali nije želela da otkrije detalje razgovora. Opoziciona liderka je, kao i u svojoj objavi povodom prihvatanja nagrade, izrazila zahvalnost Trampu.

U obraćanju u petak uveče, Tramp je potvrdio da je razgovarao sa Mačado, dodajući da je ona bila "veoma ljubazna" tokom poziva.

- Osoba koja je zapravo dobila Nobelovu nagradu pozvala me je danas i rekla: 'Prihvatam ovu nagradu u tvoje ime, jer ti si je zaista zaslužio - rekao je predsednik SAD.

- Veoma lep gest. Nisam rekao: 'Onda mi je daj', iako mislim da bi to mogla da uradi. Bila je veoma ljubazna - našalio se Tramp.

- Pomažem joj već neko vreme - dodao je.

- Njima je u Venecueli potrebna velika pomoć, to je potpuna katastrofa. Takođe, može se reći da je nagrada dodeljena za 2024, a ja sam bio kandidat te godine.

(Agencije)

