ZAPAD U STRAHU - PUTIN BUDI PSIHOLOŠKI EFEKAT „OREŠNIKA“: Da li je operativni „Burevestnik“ novo najavljeno oružje? (VIDEO)

KADA je Vladimir Putin na konferenciji u Dušanbeu najavio da „uskoro“ planira da predstavi novo oružje, u svetu su odmah počeli da nagađaju o čemu je reč.

Foto printskrin jutjub bulgarianmilitary.com

Da li je reč o poboljšanjima već poznatih sistema, o nečemu iz spektra konvencionalnih tehnologija — ili o nečemu mnogo dramatičnijem?

Među ekspertima i u medijima odmah se vratila pažnja na projekat „Burevestnik“: nuklearno pokretan krstareći projektil koji je u prošlosti izazvao velike reakcije zbog svoje sposobnosti da leti praktično neograničeno i da pogodi udaljene mete.

ŠTA JE „BUREVESTNIK“ I ZAŠTO IZAZIVA PAŽNjU?

Raketa 9M730 „Burevestnik“, poznata i pod NATO oznakom SSC-X-9 Skyfall, predstavlja jedan od najsmrtonosnijih projekata ruske vojne industrije. Burevestnik je deo šireg paketa ruskih strateških sistema koji između ostalih uključuju i hipersoničnu raketu Avangard brzine 27 maha, autonomni dron-torpedo Posejdon – takođe na nuklearni pogon i balistički ICBM Sarmat.

Ovi sistemi imaju za cilj da obezbede strategiju odvraćanja i garantuju da nijedna strana ne može da dobije odlučujuću prednost u eventualnom nuklearnom sukobu.

„Burevestnik“ je, u najjednostavnijem opisu, koncepcija krstareće rakete sa malom nuklearnom elektranom kao izvorom energije. Takav pogon daje ekstremno veliki domet—mogućnost rada gotovo neograničeno bez tankovanja. Upravo zbog te osobine, svaka vest o napretku na ovom polju nosi i tehnički i psihološki značaj: reč je o oružju koje može udariti iz neočekivanih pravaca, udaljenosti i vremena, što menja kalkulacije bilo koje odbrane iz korena.

Međutim, između teorije i operativne sposobnosti leže veliki inženjerski i ekološki izazovi. Mini-reaktori koji bi pokretali jednu raketu moraju biti izuzetno kompaktni, robusni i sigurni — zahtevi koji su decenijama van dometa uobičajenih rešenja. Takođe, probni neuspesi pri testiranjima i rizici radioaktivnog zagađenja drže ovu tematiku pod znakom pitanja čak i među saveznicima Rusije.

Naima, na zapadu još uvek nije najjasnije kako je tačno Burevestnikov pogonski sistem uređen. Postoji samo pretpostavka koja nalaže da raketa ima gasno-fazni nuklearni raketni motor na principu protoka atmosferskog vazduha.

PSIHOLOGIJA „OREŠNIKA“ I REALNOST „BUREVESTNIKA“

Prethodno je najava i ograničena upotreba sistema koji se pominjao pod imenom „Orešnik“ već proizvela vidljiv globalni psihološki efekat: momentalni porast zabrinutosti u vojno-političkim krugovima i oštrije diplomatske reakcije zapada, pre nego što su se podaci o efikasnosti i pouzdanosti u potpunosti razjasnili. Nakon početnog šoka, iz struktura moći na zapadu je stigla je komanda — umanjiti značaj i razvodnjiti priču, umiriti stanovništvo.

U tom kontekstu, Putinova izjava u inostranstvu može imati i ciljani informativni efekat: podsećanje, ponovno aktiviranje kolektivne zabrinutosti i insistiranje na strateškoj nepredvidivosti. Drugim rečima, i sama najava može biti oruđe — bez obzira na to koliko je tehnologija spremna za serijsku upotrebu.

ŠTA KAŽU ZAPADNI STRUČNjACI?

Analitičari u SAD i evropskim prestonicama brzo su krenuli sa procenama šta bi „novo oružje“ moglo biti. Jedan od najčešćih scenarija koji se pominje upravo je raspoređivanje „Burevestnika“ u operativnoj formi.

Mnogi objašnjavaju da bi upravo takav sistem mogao obnoviti psihološki efekat koji je prošle godine izazvao „Orešnik“ — ali i da bi za stvarni strateški uticaj bilo potrebno mnogo više od same najave: pouzdani pogon, kontrola nad rizicima i najmanje jedna pokazna, verodostojna operacija.

S druge strane, skeptici ukazuju na brojne tehničke prepreke i na potencijalne političke i ekološke posledice koje bi svako agresivno testiranje ili neuspeh u toj sferi imao.

KOLIKO VEROVATI NAJAVAMA?

Najave o „novom oružju“ redovno prate psihološke i strateške logike: služe da zbune, odvuku pažnju ili dovedu protivnika u dilemu. U slučaju „Burevestnika“, realnost je kompleksna, ali realna. Tehnologija je smislena, ali put od prototipa do pouzdane operativne platforme dugačak je i skup, s jasnim rizicima.

Dok zapad ne isprovocira da se pojave vizuelno potvrđeni dokazi nekog novog ruskog oružja, najpametnije je posmatrati izjave kao deo šire igre strateške komunikacije. Ipak, neosporna je činjenica: sama mogućnost postojanja nečega klase „Burevestnika“ potpuno pomera politički i bezbednosni pejzaž, jer nameće pitanje kako se zaštititi postojećim sistemima zaštite.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta