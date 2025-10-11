ZAPAD U STRAHU - PUTIN BUDI PSIHOLOŠKI EFEKAT „OREŠNIKA“: Da li je operativni „Burevestnik“ novo najavljeno oružje? (VIDEO)
KADA je Vladimir Putin na konferenciji u Dušanbeu najavio da „uskoro“ planira da predstavi novo oružje, u svetu su odmah počeli da nagađaju o čemu je reč.
Da li je reč o poboljšanjima već poznatih sistema, o nečemu iz spektra konvencionalnih tehnologija — ili o nečemu mnogo dramatičnijem?
Među ekspertima i u medijima odmah se vratila pažnja na projekat „Burevestnik“: nuklearno pokretan krstareći projektil koji je u prošlosti izazvao velike reakcije zbog svoje sposobnosti da leti praktično neograničeno i da pogodi udaljene mete.
ŠTA JE „BUREVESTNIK“ I ZAŠTO IZAZIVA PAŽNjU?
Raketa 9M730 „Burevestnik“, poznata i pod NATO oznakom SSC-X-9 Skyfall, predstavlja jedan od najsmrtonosnijih projekata ruske vojne industrije. Burevestnik je deo šireg paketa ruskih strateških sistema koji između ostalih uključuju i hipersoničnu raketu Avangard brzine 27 maha, autonomni dron-torpedo Posejdon – takođe na nuklearni pogon i balistički ICBM Sarmat.
Ovi sistemi imaju za cilj da obezbede strategiju odvraćanja i garantuju da nijedna strana ne može da dobije odlučujuću prednost u eventualnom nuklearnom sukobu.
„Burevestnik“ je, u najjednostavnijem opisu, koncepcija krstareće rakete sa malom nuklearnom elektranom kao izvorom energije. Takav pogon daje ekstremno veliki domet—mogućnost rada gotovo neograničeno bez tankovanja. Upravo zbog te osobine, svaka vest o napretku na ovom polju nosi i tehnički i psihološki značaj: reč je o oružju koje može udariti iz neočekivanih pravaca, udaljenosti i vremena, što menja kalkulacije bilo koje odbrane iz korena.
Međutim, između teorije i operativne sposobnosti leže veliki inženjerski i ekološki izazovi. Mini-reaktori koji bi pokretali jednu raketu moraju biti izuzetno kompaktni, robusni i sigurni — zahtevi koji su decenijama van dometa uobičajenih rešenja. Takođe, probni neuspesi pri testiranjima i rizici radioaktivnog zagađenja drže ovu tematiku pod znakom pitanja čak i među saveznicima Rusije.
Naima, na zapadu još uvek nije najjasnije kako je tačno Burevestnikov pogonski sistem uređen. Postoji samo pretpostavka koja nalaže da raketa ima gasno-fazni nuklearni raketni motor na principu protoka atmosferskog vazduha.
PSIHOLOGIJA „OREŠNIKA“ I REALNOST „BUREVESTNIKA“
Prethodno je najava i ograničena upotreba sistema koji se pominjao pod imenom „Orešnik“ već proizvela vidljiv globalni psihološki efekat: momentalni porast zabrinutosti u vojno-političkim krugovima i oštrije diplomatske reakcije zapada, pre nego što su se podaci o efikasnosti i pouzdanosti u potpunosti razjasnili. Nakon početnog šoka, iz struktura moći na zapadu je stigla je komanda — umanjiti značaj i razvodnjiti priču, umiriti stanovništvo.
U tom kontekstu, Putinova izjava u inostranstvu može imati i ciljani informativni efekat: podsećanje, ponovno aktiviranje kolektivne zabrinutosti i insistiranje na strateškoj nepredvidivosti. Drugim rečima, i sama najava može biti oruđe — bez obzira na to koliko je tehnologija spremna za serijsku upotrebu.
ŠTA KAŽU ZAPADNI STRUČNjACI?
Analitičari u SAD i evropskim prestonicama brzo su krenuli sa procenama šta bi „novo oružje“ moglo biti. Jedan od najčešćih scenarija koji se pominje upravo je raspoređivanje „Burevestnika“ u operativnoj formi.
Mnogi objašnjavaju da bi upravo takav sistem mogao obnoviti psihološki efekat koji je prošle godine izazvao „Orešnik“ — ali i da bi za stvarni strateški uticaj bilo potrebno mnogo više od same najave: pouzdani pogon, kontrola nad rizicima i najmanje jedna pokazna, verodostojna operacija.
S druge strane, skeptici ukazuju na brojne tehničke prepreke i na potencijalne političke i ekološke posledice koje bi svako agresivno testiranje ili neuspeh u toj sferi imao.
KOLIKO VEROVATI NAJAVAMA?
Najave o „novom oružju“ redovno prate psihološke i strateške logike: služe da zbune, odvuku pažnju ili dovedu protivnika u dilemu. U slučaju „Burevestnika“, realnost je kompleksna, ali realna. Tehnologija je smislena, ali put od prototipa do pouzdane operativne platforme dugačak je i skup, s jasnim rizicima.
Dok zapad ne isprovocira da se pojave vizuelno potvrđeni dokazi nekog novog ruskog oružja, najpametnije je posmatrati izjave kao deo šire igre strateške komunikacije. Ipak, neosporna je činjenica: sama mogućnost postojanja nečega klase „Burevestnika“ potpuno pomera politički i bezbednosni pejzaž, jer nameće pitanje kako se zaštititi postojećim sistemima zaštite.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ŠTA JE KRONA-E: Novi ruski PVO sistem obara sve od dronova do krstarećih raketa
06. 10. 2025. u 07:00
PRVI STELT LOVCI U AFRICI I ARAPSKOM SVETU: Evo kada Alžir dobija dva Su-57 (VIDEO)
05. 10. 2025. u 19:22
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)