BRITANSKA VLADA UPUTILA JEZIV SAVET: "Zalepite prozore, spremajte se za najgore"

BRITANSKA vlada savetovala građane da zalepe prozore trakom u slučaju nuklearnog udara, nakon oštrih pretnji iz Moskve.

U Ujedinjenom Kraljevstvu poslednjih dana vodi se žustra javna rasprava o temi koja je decenijama bila potisnuta – spremnosti zemlje na potencijalni nuklearni napad. Vlada je izdala niz preporuka građanima kako da se pripreme za najgori scenario, a najviše pažnje izazvao je jednostavan, ali šokantan savet – kupite traku za zaptivanje prozora.



Situacija je eskalirala nakon javnog sukoba bivšeg britanskog ministra odbrane Bena Volasa i ruskog senatora Dmitrija Rogozina. Nakon što je Rogozin poručio da bi "više od 20 britanskih objekata moglo postati mete u slučaju pogoršanja odnosa“, ruski TV voditelj Vladimir Solovjov sarkastično je dodao da bi "Oksford i Kembridž bili simboličan izbor za udare po britanskoj eliti“.

Takve izjave, prenosi Daily Express, podstakle su britanske vlasti da podsete građane na činjenicu da zemlja poseduje sopstveni nuklearni arsenal i da preduzimaju mere predostrožnosti.

"Pripremiti se za najgore ne znači paničiti"

U britanskim prodavnicama već se mogu kupiti specijalni „kompleti za zaptivanje“ prozora i vrata po ceni od oko 7,49 funti u lancima poput Argos, Screwfix, B&Q i Wickes.

Prema rečima Arnaba Basua, direktora kompanije Kromek Group i stručnjaka za bezbednost, obična traka za prozore može biti ključna u slučaju nuklearne eksplozije.

- Kada dođe do detonacije, oni koji nisu direktno pogođeni treba odmah da se sklone u centralni deo zgrade. Prozore i vrata treba zalepiti trakom da se spreči ulazak radioaktivne prašine. U takvim okolnostima ne spašava beg, već zaštita od posledica - objasnio je Basu.

Vlada smiruje javnost, ali poziva na oprez

Na zvaničnom sajtu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva ističe se da britanski nuklearni sistem odvraćanja funkcioniše neprekidno već više od 60 godina.

- Rizik od nuklearnog sukoba ostaje nizak, ali pretnje s kojima se suočavamo postaju sve šire, raznovrsnije i složenije - navodi se u saopštenju.

Vlada podseća da Kraljevska mornarica od aprila 1969. godine neprekidno patrolira sa najmanje jednom podmornicom opremljenom balističkim projektilima – što je deo stalne pomorske službe odvraćanja (CASD), koja se smatra „najučinkovitijim i najpouzdanijim“ načinom očuvanja bezbednosti države.

Dvostruka poruka i nelagodna istina

Zvaničnici istovremeno naglašavaju da Britanija ostaje posvećena nuklearnom razoružanju, ali da se mora biti spremna na „ekstremne scenarije“.Ipak, dok vlada tvrdi da je rizik „izuzetno nizak“, građanima se savetuje da kupe traku za prozore i sklone se u središnji deo stana – kontradiktorna poruka koja, kako kažu analitičari, najbolje odražava duh savremenog straha.

Nova stvarnost: paranoja ili prevencija?

Posle decenija ćutanja o temi nuklearne bezbednosti, Britanija ponovo otvara bolnu raspravu. Neki stručnjaci veruju da takve mere imaju psihološki efekat – da pokažu da država ima plan za svaku pretnju.



U svakom slučaju, čini se da su dani kada su se Britanci smejali ideji o skloništima i zalihama konzervi – daleko iza nas. Danas, u zemlji koja se ponosila smirenošću i racionalnošću, sve češće se čuje pitanje: da li smo zaista spremni ako do najgoreg zaista dođe?

