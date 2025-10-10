"POTPUNA BESMISLICA!" Lukašenko ljut zbog Trampa
ODLUKA da se američkom lideru Donaldu Trampu ne dodeli Nobelova nagrada za mir je potpuna besmislica, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
- Tramp je zaslužio ovu Nobelovu nagradu, trebalo je da mu bude dodeljena. Zbog svega. Posebno iz razloga što je, poslednjih godina, Nobelova nagrada dodeljivana bilo kome. Apsolutno sam uveren da je, sa svih stanovišta, a posebno zbog toga što se dodela Nobelove nagrade Trampu povezivala sa mirovnim procesom, trebalo da mu se dodeli ova nagrada. Ovo je kratkovida odluka, a šef Bele kuće je mnogo učinio za mir - istakao je Lukašenko na marginama samita ZND u Dušanbeu.
Lukašenko je podsetio na dodelu Nobelove nagrade za mir američkom predsedniku, „koji apsolutno ništa nije uradio, postao je predsednik i dobio ovu nagradu“.
(Sputnjik)
Preporučujemo
TRAMP SE OGLASIO: Hvala, predsedniče Putine!
10. 10. 2025. u 18:54
ZAOKRET: Profesor Srđa Trifković objasnio šta se krije iza Trampovih novih poteza
10. 10. 2025. u 17:09
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)