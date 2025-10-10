"POTPUNA BESMISLICA!" Lukašenko ljut zbog Trampa

ODLUKA da se američkom lideru Donaldu Trampu ne dodeli Nobelova nagrada za mir je potpuna besmislica, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

- Tramp je zaslužio ovu Nobelovu nagradu, trebalo je da mu bude dodeljena. Zbog svega. Posebno iz razloga što je, poslednjih godina, Nobelova nagrada dodeljivana bilo kome. Apsolutno sam uveren da je, sa svih stanovišta, a posebno zbog toga što se dodela Nobelove nagrade Trampu povezivala sa mirovnim procesom, trebalo da mu se dodeli ova nagrada. Ovo je kratkovida odluka, a šef Bele kuće je mnogo učinio za mir - istakao je Lukašenko na marginama samita ZND u Dušanbeu.

Lukašenko je podsetio na dodelu Nobelove nagrade za mir američkom predsedniku, „koji apsolutno ništa nije uradio, postao je predsednik i dobio ovu nagradu“.

