Svet

"POTPUNA BESMISLICA!" Lukašenko ljut zbog Trampa

Novosti online

10. 10. 2025. u 22:48

ODLUKA da se američkom lideru Donaldu Trampu ne dodeli Nobelova nagrada za mir je potpuna besmislica, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

ПОТПУНА БЕСМИСЛИЦА! Лукашенко љут због Трампа

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Tramp je zaslužio ovu Nobelovu nagradu, trebalo je da mu bude dodeljena. Zbog svega. Posebno iz razloga što je, poslednjih godina, Nobelova nagrada dodeljivana bilo kome. Apsolutno sam uveren da je, sa svih stanovišta, a posebno zbog toga što se dodela Nobelove nagrade Trampu povezivala sa mirovnim procesom, trebalo da mu se dodeli ova nagrada. Ovo je kratkovida odluka, a šef Bele kuće je mnogo učinio za mir - istakao je Lukašenko na marginama samita ZND u Dušanbeu.

Lukašenko je podsetio na dodelu Nobelove nagrade za mir američkom predsedniku, „koji apsolutno ništa nije uradio, postao je predsednik i dobio ovu nagradu“.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?