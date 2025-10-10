"HAMAS ĆE BITI RAZORUŽAN, A GAZA DEMILITARIZOVANA": Netanjahu najoštrije zapretio samo sat vremena nakon proglašenja primirja
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je svoje obećanje da će naterati Hamas na razoružanje u prkosnom i borbenom govoru u petak, samo sat vremena pošto je u Gazi stupilo na snagu primirje.
U televizijskom obraćanju, izraelski premijer rekao je da je odoleo snažnom domaćem i međunarodnom pritisku kako bi ostvario svoj cilj obezbeđenja "bezbednosti Izraela", te je oštro kritikovao svoje protivnike i ponovio pretnju da će se, ako bude potrebno, rat nastaviti.
- Hamas je pristao na sporazum tek kada je osetio mač na vratu – i taj mač je još uvek tu... Hamas će biti razoružan, a Gaza demilitarizovana... Ako se to postigne lakim putem – tim bolje. Ako ne, biće postignuto teškim putem“, rekao je Netanjahu.
Čeka se oslobađanje talaca
Sporazum potpisan u četvrtak ujutro, a primenjen u petak, predviđa da Hamas u roku od 72 sata oslobodi 20 živih talaca, da se izraelske snage povuku iz delova Gaze i da oko 2.000 palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora bude pušteno na slobodu. Dalji koraci još uvek nisu jasni.
U svom govoru, Netanjahu je rekao da postizanje sigurnosti za Izrael znači "razbijanje iranske osovine, čiji je Hamas ključni deo“, implicirajući da je to postignuto tokom 24 meseca neprekidnog sukoba.
(Gardijan)
