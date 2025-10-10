Svet

BRITANSKO MINISTARSTVO ODBRANE NE KRIJE NAMERE LONDONA I KIJEVA: Šta spremaju Velika Britanija i Ukrajina?

UKRAJINA i Velika Britanija nameravaju da započnu zajedničku proizvodnju dronova-presretača za protivvazdušnu odbranu.

Britansko Ministarstvo odbrane napominje da će to dovesti do masovne proizvodnje hiljada dronova mesečno u Velikoj Britaniji za podršku Ukrajini.

Ranije je objavljeno da su vlasti Velike Britanije izdvojile Ukrajini više od 2,7 milijardi dolara za kupovinu oružja.

