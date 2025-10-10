PUTIN PROGOVORIO O NOBELOVOJ NAGRADI ZA MIR: Dotakao se i Trampa, imao samo jedno da kaže

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je Nobelov komitet više puta dodelio nagradu za mir onima koji nisu ništa učinili za mir.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

"Bilo je slučajeva kada je komitet dodelio Nobelovu nagradu za mir ljudima koji nisu ništa učinili za mir. Po mom mišljenju, ove odluke su nanele ogromnu štetu ugledu ove nagrade", rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon državne posete Tadžikistanu, prenosi RIA Novosti.

Putin je naglasio da nije na njemu da odlučuje da li je američki lider Donald Tramp "dostojan nagrade", ali i istakao da Tramp mnogo čini na rešavanju složenih, dugoročnih kriza.

Putin je rekao i da ranija izjava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da će Kijev nominovati američkog predsednika za Nobelovu nagradu za mir ako on prebaci rakete Tomahavk Ukrajini, "verovatno nije zanimala Komitet za dodelu Nobelove nagrade".

"Pre svega, ne mislim da je Nobelov komitet bio zainteresovan za mišljenje sadašnjeg lidera kijevskog režima kada je donosio odluku. Drugo, povezivanje Nobelove nagrade za mir sa isporukom oružja je apsurdno i jednostavno govori mnogo o nivou zrelosti sadašnjeg kijevskog režima", istakao je predsednik Rusije.

Marija Korina Mačado, liderka venecuelanske opozicije ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir za održavanje "plamena demokratije usred rastuće tame", saopštio je Nobelov komitet.

Nagrada danas dodeljena je nakon višemesečne kampanje američkog predsednika Donalda Trampa, koji je više puta isticao da veruje da zaslužuje nagradu za okončanje "nerešivih" ratova tokom svog drugog mandata.

Iako je Tramp ove nedelje postigao veliku diplomatsku pobedu objavom prve faze prekida vatre između Izraela i Hamasa, to je verovatno došlo prekasno da bi uticalo na Nobelov komitet, prenosi CNN.

Nominacije za ovogodišnju nagradu zatvorene su 31. januara, kada je Tramp bio na funkciji samo 11 dana.

Bela kuća je ipak kritikovala odbor zbog ignorisanja Trampa.

"Predsednik Tramp će nastaviti da sklapa mirovne sporazume, okončava ratove i spasava živote", rekao je direktor komunikacija Stiven Čeung i ocenio da je Nobelov komitet "dokazao da politiku stavljaju iznad mira".



(Tanjug)