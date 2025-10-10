Svet

PUTIN PROGOVORIO O NOBELOVOJ NAGRADI ZA MIR: Dotakao se i Trampa, imao samo jedno da kaže

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 10. 2025. u 16:43

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je Nobelov komitet više puta dodelio nagradu za mir onima koji nisu ništa učinili za mir.

ПУТИН ПРОГОВОРИО О НОБЕЛОВОЈ НАГРАДИ ЗА МИР: Дотакао се и Трампа, имао само једно да каже

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

"Bilo je slučajeva kada je komitet dodelio Nobelovu nagradu za mir ljudima koji nisu ništa učinili za mir. Po mom mišljenju, ove odluke su nanele ogromnu štetu ugledu ove nagrade", rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon državne posete Tadžikistanu, prenosi RIA Novosti.

Putin je naglasio da nije na njemu da odlučuje da li je američki lider Donald Tramp "dostojan nagrade", ali i istakao da Tramp mnogo čini na rešavanju složenih, dugoročnih kriza.

Putin je rekao i da ranija izjava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da će Kijev nominovati američkog predsednika za Nobelovu nagradu za mir ako on prebaci rakete Tomahavk Ukrajini, "verovatno nije zanimala Komitet za dodelu Nobelove nagrade".

"Pre svega, ne mislim da je Nobelov komitet bio zainteresovan za mišljenje sadašnjeg lidera kijevskog režima kada je donosio odluku. Drugo, povezivanje Nobelove nagrade za mir sa isporukom oružja je apsurdno i jednostavno govori mnogo o nivou zrelosti sadašnjeg kijevskog režima", istakao je predsednik Rusije.

Marija Korina Mačado, liderka venecuelanske opozicije ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir za održavanje "plamena demokratije usred rastuće tame", saopštio je Nobelov komitet.

Nagrada danas dodeljena je nakon višemesečne kampanje američkog predsednika Donalda Trampa, koji je više puta isticao da veruje da zaslužuje nagradu za okončanje "nerešivih" ratova tokom svog drugog mandata.

Iako je Tramp ove nedelje postigao veliku diplomatsku pobedu objavom prve faze prekida vatre između Izraela i Hamasa, to je verovatno došlo prekasno da bi uticalo na Nobelov komitet, prenosi CNN. 

Nominacije za ovogodišnju nagradu zatvorene su 31. januara, kada je Tramp bio na funkciji samo 11 dana.

Bela kuća je ipak kritikovala odbor zbog ignorisanja Trampa.

"Predsednik Tramp će nastaviti da sklapa mirovne sporazume, okončava ratove i spasava živote", rekao je direktor komunikacija Stiven Čeung i ocenio da je Nobelov komitet "dokazao da politiku stavljaju iznad mira".

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOG IH NAGRAĐUJE: Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA