MLADI SVE VIŠE KUPUJU „STARINSKE HALJINE“: Rođeni između 1997. i 2012. kupilo je u poslednjoj godini najmanje pet odevnih predmeta „seknd he

„Seknd hend“, haljine, pantalone, cipele, tašne, čak i brushalteri, ušlo je u modu poslednjih godina, sve za malo para, na takozvanim merkatinima, na uličnim tezgama, u radnjama sa natpisom „vintage“ posebno za vikend, duž Italije. Trgovcima, u radnjama i trgovinskim centrima, diže se kosa na glavi kada vide subotom i nedeljom samo po koju osobu da razgleda nove proizvode, a kase na kraju ostanu prazne. Samo pre koju godinu čekalo se u redu da se plati kupljena nova roba.

Novosti

Svake godine proizvede se u svetu 100 miliona odevnih predmeta, taj broj će biti udvostručen do 2030. godine, a 92 miliona tona korišćene robe završi na otpadima ili u moru. Ali, trend se menja, o tome misle mladi, jer porodica više nema novca. I mladi više vole novi telefon, a odeća može biti „iz druge ruke“.

Studija Univerziteta „Bokoni“ u Milanu je iznela zaključak da mladi kupuju sve više nošenu odeću, stila iz ranijih godina, ne samo iz ekonomskih razloga već i zbog toga da bi se „razlikovali“ od ove današnje, žele svoj identitet, odevni predmet kakvog nemaju ostali oko njih, odbacuju novu modu jer često postaju uniformisani.

11 posto ispitanika kupilo je u poslednjoj godini najmanje pet odevnih predmeta koji su stigli iz preprodaje, a jedna trećina makar jedan ili dva takva odevna predmeta. I kada ga izgustiraju, otvore aplikaciju na telefonu, ponude ga, prodaju i opet kupe nešto „iz druge ruke“, za 3 ili 4 evra i opet budu „jedinstveni“. Najviše su to studenti, kupe gomilu stvari za 50 evra, a to su one kakvih nema u radnjama. Na primer, „Vinted“, koji je nastao u Francuskoj 2008. godine ima 75 miliona upisanih, 11 miliona registrovanih u Italiji do 2024. godine.

Kažu da mladi u proseku nisu odgovorni, međutim mladi su ti koji misle da roba ne treba da završi u moru ili na otpadu. Oni su, u proseku, ti koji prazne kase u radnjama, a pune one kliknuvši na aplikaciju i kupujući tako, zadovljni kupci on lajn, a očajni trgovci u radnjama.