TRENUTAK KADA JE KIJEV UTONUO U TAMU: Više od pola grada bez struje usled ruskog masovnog napada (FOTO/VIDEO)

RUSKE rakete i dronovi u petak ujutru pogodili su energetsku infrastrukturu i stambena područja širom Ukrajine, usmrtivši sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju i ostavivši više od polovine Kijeva bez struje, saopštili su ukrajinski zvaničnici, piše Kijev post.

Foto: Profimedia

Masovni napad na energetsku mrežu

Prema podacima ukrajinskih vlasti, napad je bio jedan od najmasovnijih ove godine, usmeren na najmanje 10 objekata energetske infrastrukture širom zemlje.

Udar je izazvao požare, prekide u snabdevanju strujom i vodu, a meta su bili i objekti u Kijevu, Zaporožju i drugim regionima.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je glavni grad bio meta balističkih raketa i udarnih dronova, usmerenih na kritičnu infrastrukturu.

Foto: Profimedia

Kijev u mraku i bez vode

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je 12 osoba povređeno, od kojih je osam hospitalizovano, nakon što su napadi pogodili energetska postrojenja u gradu.

- Leva obala Kijeva je bez električne energije. Takođe postoje problemi sa vodosnabdevanjem - napisao je Kličko na društvenim mrežama.

The moment power went down in Kyiv pic.twitter.com/d1wcASsIcw — VolgaLad (@cym27s) October 10, 2025

Ministarka energetike Svitlana Grinčuk izjavila je da ekipe hitnih službi rade bez prestanka kako bi obnovile snabdevanje strujom.

- Energetičari preduzimaju sve neophodne mere da umanje posledice napada - rekla je ona.

Požar u stambenoj zgradi u centru grada

U Kijevu su ruski dronovi pogodili i stambene objekte, izazvavši požar u višespratnici u Pečerskom okrugu.

Prema rečima šefa gradske vojne uprave Timura Tkačenka, vatrogasci su uspeli da lokalizuju plamen nakon što je vatra zahvatila stanove na šestom i sedmom spratu.

Sedmogodišnji dečak poginuo u Zaporožju

U Zaporožju, guverner Ivan Fedorov saopštio je da je sedmogodišnji dečak preminuo u bolnici nakon što je bio ranjen u noćnom napadu.

- Tužne vesti. Dečak od sedam godina koji je povređen u noćnom ruskom napadu preminuo je u bolnici - napisao je Fedorov na Telegramu.

U regionu je takođe oštećena gasna infrastruktura, zbog čega je kompanija Zaporožgas pozvala stanovnike i privredu da privremeno ograniče potrošnju prirodnog gasa.

‼️ 73% of Kyiv is in blackout after Russia’s drone attack. The drones flew just 200 meters above the city.



This is the moment the electricity went out.



👉 Now: Russian refineries must burn. pic.twitter.com/6cj9xhUN3u — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 10, 2025

Iz bezbednosnih razloga saobraćaj preko brane DnjeproHES-a je privremeno obustavljen.

- Ovo su preventivne mere. Kretanje će biti obnovljeno čim to dozvoli bezbednosna situacija - dodao je Fedorov.

Napad se dogodio skoro tri godine nakon što je Moskva započela kampanju uništavanja ukrajinske energetske mreže, strategiju koja se ponavlja svake zime kako bi se zemlja uvukla u mrak i hladnoću.

Apel za hitnu pomoć Zapada

Jurij Boječko, direktor američke neprofitne organizacije Hope for Ukraine, ocenio je da ovaj napad predstavlja „užasan novi nivo brutalnosti“ i pozvao Zapadne saveznike da hitno pošalju napredne sisteme protivvazdušne odbrane.

Plunged into Darkness 💔

- Kyiv, Oct 10th 2025. pic.twitter.com/bQ9wyByKI2 — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) October 10, 2025

- Ruski noćni udari koji su pogodili više od 10 energetskih postrojenja i ubili sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju nisu rat – to je namerno gađanje civilne infrastrukture radi zastrašivanja i smrzavanja ukrajinskih porodica - izjavio je Boječko za Kyiv Post.

On je pozvao na hitno slanje Patriot i NASAMS sistema, kao i projektila dugog dometa radi zaštite energetske mreže.

Svakog dana kašnjenja više će dece kao što je ovaj sedmogodišnjak umreti, više porodica će se smrzavati u mraku, a više civila će stradati u ruskoj kampanji uništavanja energetske infrastrukture - poručio je Boječko.

- Međunarodna zajednica ima tehnologiju da zaustavi ove napade - pitanje je da li ima volju da deluje pre nego što se izgube još nedužni životi u Putinovoj strategiji zimskog ratovanja.