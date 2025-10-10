TRENUTAK KADA JE KIJEV UTONUO U TAMU: Više od pola grada bez struje usled ruskog masovnog napada (FOTO/VIDEO)
RUSKE rakete i dronovi u petak ujutru pogodili su energetsku infrastrukturu i stambena područja širom Ukrajine, usmrtivši sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju i ostavivši više od polovine Kijeva bez struje, saopštili su ukrajinski zvaničnici, piše Kijev post.
Masovni napad na energetsku mrežu
Prema podacima ukrajinskih vlasti, napad je bio jedan od najmasovnijih ove godine, usmeren na najmanje 10 objekata energetske infrastrukture širom zemlje.
Udar je izazvao požare, prekide u snabdevanju strujom i vodu, a meta su bili i objekti u Kijevu, Zaporožju i drugim regionima.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je glavni grad bio meta balističkih raketa i udarnih dronova, usmerenih na kritičnu infrastrukturu.
Kijev u mraku i bez vode
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je 12 osoba povređeno, od kojih je osam hospitalizovano, nakon što su napadi pogodili energetska postrojenja u gradu.
- Leva obala Kijeva je bez električne energije. Takođe postoje problemi sa vodosnabdevanjem - napisao je Kličko na društvenim mrežama.
Ministarka energetike Svitlana Grinčuk izjavila je da ekipe hitnih službi rade bez prestanka kako bi obnovile snabdevanje strujom.
- Energetičari preduzimaju sve neophodne mere da umanje posledice napada - rekla je ona.
Požar u stambenoj zgradi u centru grada
U Kijevu su ruski dronovi pogodili i stambene objekte, izazvavši požar u višespratnici u Pečerskom okrugu.
Prema rečima šefa gradske vojne uprave Timura Tkačenka, vatrogasci su uspeli da lokalizuju plamen nakon što je vatra zahvatila stanove na šestom i sedmom spratu.
Sedmogodišnji dečak poginuo u Zaporožju
U Zaporožju, guverner Ivan Fedorov saopštio je da je sedmogodišnji dečak preminuo u bolnici nakon što je bio ranjen u noćnom napadu.
- Tužne vesti. Dečak od sedam godina koji je povređen u noćnom ruskom napadu preminuo je u bolnici - napisao je Fedorov na Telegramu.
U regionu je takođe oštećena gasna infrastruktura, zbog čega je kompanija Zaporožgas pozvala stanovnike i privredu da privremeno ograniče potrošnju prirodnog gasa.
Iz bezbednosnih razloga saobraćaj preko brane DnjeproHES-a je privremeno obustavljen.
- Ovo su preventivne mere. Kretanje će biti obnovljeno čim to dozvoli bezbednosna situacija - dodao je Fedorov.
Napad se dogodio skoro tri godine nakon što je Moskva započela kampanju uništavanja ukrajinske energetske mreže, strategiju koja se ponavlja svake zime kako bi se zemlja uvukla u mrak i hladnoću.
Apel za hitnu pomoć Zapada
Jurij Boječko, direktor američke neprofitne organizacije Hope for Ukraine, ocenio je da ovaj napad predstavlja „užasan novi nivo brutalnosti“ i pozvao Zapadne saveznike da hitno pošalju napredne sisteme protivvazdušne odbrane.
- Ruski noćni udari koji su pogodili više od 10 energetskih postrojenja i ubili sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju nisu rat – to je namerno gađanje civilne infrastrukture radi zastrašivanja i smrzavanja ukrajinskih porodica - izjavio je Boječko za Kyiv Post.
On je pozvao na hitno slanje Patriot i NASAMS sistema, kao i projektila dugog dometa radi zaštite energetske mreže.
Svakog dana kašnjenja više će dece kao što je ovaj sedmogodišnjak umreti, više porodica će se smrzavati u mraku, a više civila će stradati u ruskoj kampanji uništavanja energetske infrastrukture - poručio je Boječko.
- Međunarodna zajednica ima tehnologiju da zaustavi ove napade - pitanje je da li ima volju da deluje pre nego što se izgube još nedužni životi u Putinovoj strategiji zimskog ratovanja.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)