PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA NA FILIPINIMA: Mogući talasi do tri metra, stižu u naredna dva sata

10. 10. 2025. u 07:25

FILIPINI i Indonezija su izdali upozorenja na cunami, prenosi BBC.

Foto: Printskrin/Tviter/EMSC

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, udaljen oko 62 kilometra od obale.

Pacifički centar za upozoravanje na cunami u Honoluluu saopštio je da bi opasni talasi mogli da se pojave u krugu od 300 kilometara od epicentra, sa talasima do 3 metra iznad normalnog nivoa plime duž nekih filipinskih obala.

O šteti nije bilo neposrednih izveštaja, a iz Phivolcsa su rekli da se u iduća dva sata mogu očekivati talasi ​​visine viši od jednog metra iznad normalnih plima.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci trenutka kada je potres pogodio zemlju.

U priobalnoj oblasti već je započela evakuacija stanovništva, naročito dece iz škola.

Lokalni zvaničnici upozorili su ljude da budu u stanju pripravnosti i sklone se u više predele.

Predsednik Filipina Ferdinand Markos pozvao je na evakuaciju u više priobalnih provincija, dok su indonežanski zvaničnici saopštili da do sada nisu dobili izveštaje o šteti.

Filipinska seizmološka agencija je upozorila da očekuje "talase opasne po život".

Talasi cunamija mogu da dostignu tri metra iznad uobičajenih nivoa u delovima Filipina i visinu od jednog metra u Indoneziji.

