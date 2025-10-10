PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA NA FILIPINIMA: Mogući talasi do tri metra, stižu u naredna dva sata

FILIPINI i Indonezija su izdali upozorenja na cunami, prenosi BBC.

Foto: Printskrin/Tviter/EMSC

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, udaljen oko 62 kilometra od obale.

Pacifički centar za upozoravanje na cunami u Honoluluu saopštio je da bi opasni talasi mogli da se pojave u krugu od 300 kilometara od epicentra, sa talasima do 3 metra iznad normalnog nivoa plime duž nekih filipinskih obala.

O šteti nije bilo neposrednih izveštaja, a iz Phivolcsa su rekli da se u iduća dva sata mogu očekivati talasi ​​visine viši od jednog metra iznad normalnih plima.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci trenutka kada je potres pogodio zemlju.

⚠️ Important



The situation in Tagum City, Davao del Norte during the magnitude 7.6 earthquake that struck off the coast of Davao Oriental, Philippines pic.twitter.com/TGC1O67Vr8 — Open News© (@OpenNewNews) October 10, 2025

U priobalnoj oblasti već je započela evakuacija stanovništva, naročito dece iz škola.

Lokalni zvaničnici upozorili su ljude da budu u stanju pripravnosti i sklone se u više predele.

Mapua School in Davao City, Philippines during 7.4 magnitude earthquake



Students take cover pic.twitter.com/9i7SmbgNsv — Re:Flex (@re_flex_world) October 10, 2025

Predsednik Filipina Ferdinand Markos pozvao je na evakuaciju u više priobalnih provincija, dok su indonežanski zvaničnici saopštili da do sada nisu dobili izveštaje o šteti.

Construction worker captures the M7.4 earthquake that hit the Philippines...?



? Davao Citypic.twitter.com/ToH8a0rPRo — Volcaholic ? (@volcaholic1) October 10, 2025

Filipinska seizmološka agencija je upozorila da očekuje "talase opasne po život".

Talasi cunamija mogu da dostignu tri metra iznad uobičajenih nivoa u delovima Filipina i visinu od jednog metra u Indoneziji.

