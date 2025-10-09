TAJNI PLAN MOSKVE: Medvedev otkrio savez koji niko nije očekivao
RUSIJA i DNR Koreja zajedno vode borbu protiv pretnji Kolektivnog zapada i kreću se ka pravednom svetskom poretku, napisao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti RF Dmitrij Medvedev, koji se trenutno nalazi u državnoj poseti ovoj zemlji.
On je posebne reči zahvalnosti uputio lideru DNR Koreje Kim Džong Unu, kao i vojnicima Korejske narodne armije na pomoći i herojstvu tokom oslobođenja Kurske oblasti.
- Prava priroda odnosa između ljudi i država vidi se u periodima iskušenja. To se u potpunosti odnosi i na savezništvo naših zemalja. Zahvalni smo Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji na njenoj čvrstoj podršci Specijalnoj vojnoj operaciji. Naši vojnici su rame uz rame oslobađali Kursku oblast. Ovaj podvig će zauvek ostati u našim srcima - poručio je Medvedev.
Ruska delegacija na čelu sa predsednikom stranke Dmitrijem Medvedevom stigla je juče u Pjongjang na poziv Centralnog komiteta Radničke partije Koreje i učestvovaće u svečanostima povodom 80. godišnjice osnivanja te partije, koja se obeležava 10. oktobra.
Oko 600 severnokorejskih vojnika je poginulo boreći se za Rusiju protiv Ukrajine od ukupno 15.000 raspoređenih, saopštili su južnokorejski poslanici u aprilu, pozivajući se na obaveštajnu agenciju zemlje.
Uvek ćemo poštovati korejske heroje koji su dali svoje živote za Rusiju i našu slobodu, izjavio je u aprilu ruski predsednik Vladimir Putin.
(RT Balkan)
Preporučujemo
TAJNO ORUŽJE ILI SLOMLjENE SEKIRE: Šta "tomahavk" znači za Ukrajinu?
09. 10. 2025. u 19:11
"RAT U GAZI JE ZAVRŠEN" Oglasio se Tramp: Nadam se da sledi večni mir
09. 10. 2025. u 19:07
TRAMP OTKRIO: Razmena zarobljenika biće tačno ovog datuma
09. 10. 2025. u 18:45
ZELENSKI ŠOKIRAO SVET: Tramp može dobiti Nobela - ali samo pod jednim uslovom
09. 10. 2025. u 18:40
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)