RUSIJA i DNR Koreja zajedno vode borbu protiv pretnji Kolektivnog zapada i kreću se ka pravednom svetskom poretku, napisao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti RF Dmitrij Medvedev, koji se trenutno nalazi u državnoj poseti ovoj zemlji.

On je posebne reči zahvalnosti uputio lideru DNR Koreje Kim Džong Unu, kao i vojnicima Korejske narodne armije na pomoći i herojstvu tokom oslobođenja Kurske oblasti.

- Prava priroda odnosa između ljudi i država vidi se u periodima iskušenja. To se u potpunosti odnosi i na savezništvo naših zemalja. Zahvalni smo Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji na njenoj čvrstoj podršci Specijalnoj vojnoj operaciji. Naši vojnici su rame uz rame oslobađali Kursku oblast. Ovaj podvig će zauvek ostati u našim srcima - poručio je Medvedev.

Ruska delegacija na čelu sa predsednikom stranke Dmitrijem Medvedevom stigla je juče u Pjongjang na poziv Centralnog komiteta Radničke partije Koreje i učestvovaće u svečanostima povodom 80. godišnjice osnivanja te partije, koja se obeležava 10. oktobra.

Oko 600 severnokorejskih vojnika je poginulo boreći se za Rusiju protiv Ukrajine od ukupno 15.000 raspoređenih, saopštili su južnokorejski poslanici u aprilu, pozivajući se na obaveštajnu agenciju zemlje.

Uvek ćemo poštovati korejske heroje koji su dali svoje živote za Rusiju i našu slobodu, izjavio je u aprilu ruski predsednik Vladimir Putin.

