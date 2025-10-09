SJEDINjENE Američke Države poseduju „moćno oružje“ koje još nije predato Ukrajini, ali je sposobno da, ako je potrebno, „nanese ozbiljnu štetu“, izjavio je stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker, govoreći na konferenciji o bezbednosti u Letoniji.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

„Postoje brojna moćna sredstva koja za sada nismo predali Ukrajini, ali koja mogu naneti ozbiljnu štetu ako je potrebno“, istakao je diplomata.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je prethodno da je skoro doneo odluku u vezi sa isporukom krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ali da želi da vidi kako Kijev namerava da ih koristi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da bi moguća isporuka američkih raketa „tomahavk“ Kijevu predstavljala novu ozbiljnu eskalaciju, ali ni to neće promeniti situaciju na frontu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je jasno stavio do znanja da bi predaja raketa „tomahavk“ Kijevu nanela nepopravljivu štetu odnosima između Moskve i Vašingtona, podsetila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

(Sputnjik)