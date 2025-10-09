ODBAČENE REZOLUCIJE PROTIV URSULE FON DER LAJEN: Neuspelo rušenja Evropske komisije

Evropski poslanici na zasedanju u Strazburu izjasnili su se protiv dva sukcesivna zahteva za izglasavanje nepoverenja Evropskoj komisiji na čijem čelu se nalazi Urusla fon der Lajen.

Jedan zahtev su podneli Patrioti, drugi krajnja levica, ali su oba odbačena većinom glasova.

Protiv zahteva Patriota izjasnilo se 378 poslanika od 594 koliko ih je učestvovalo u glasanju, 179 je bilo za, a 37 uzdržano. Protiv rezolucije levice glasala su 383 poslanika, za je bilo 133, a 78 neopredeljeno. Za rušenje predsednice EK bilo je potrebno 360 glasova.

Grupa patriota u EP je svoj zahtev za destituciju Fon der Lajenove između ostalog zasnovala na neadekvatnoj politici prema migrantima, teškoj bezbednosnoj situaciji, nedostatku transparentnosti i sklapanju trgovinskih sporazuma s Merkosurom i SAD.

Levica je takođe reagovala protiv ova dva sporazuma, a za razliku od patriota, istakla je i teško stanje u Gazi i humanitarnu katastrofu, kritikujući EU da nije suspendovala Sporazum o pridruživanju s Izraelom niti nametnula sankcije, za razliku od mera preduzetih protiv Rusije. Naveli su i zapstavljanje ključnih elemenata iz evropskog Zelenog plana.

Protiv ovih argumenata glasala je većina poslanika EP.

Pre seanse glasanja, saopštena je vest o sklopljenom primirju u Gazi. Tu vest poslanici su pozdravili dugim aplauzom.