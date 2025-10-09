TRAMP OBJAVIO DA JE POSTIGNUT DOGOVOR: Izrael će povući vojsku, svi taoci brzo na slobodi

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je da su se Izrael i Hamas složili oko "prve faze" njegovog mirovnog plana za obustavu borbi u Gazi i oslobađanje talaca i zatvorenika.

Foto: Tanjug

- To znači da će SVI taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake ka snažnom, trajnom i večnom miru - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Hamas će u narednim danima osloboditi svih 20 živih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike, dok će izraelska vojska početi povlačenje iz većeg dela Gaze, prenosi AP.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je na društvenim mrežama:

"Uz Božju pomoć vratićemo ih sve kući".

Hamas je odvojeno rekao da će sporazum osigurati povlačenje izraelskih trupa, kao i da će omogućiti ulazak pomoći i razmenu talaca i zatvorenika, navodi agencija.

"Taoci u Gazi bi mogli biti oslobođeni u ponedeljak"

Tramp je izjavio je za Foks njuz da očekuje da će taoci koje Hamas drži u Gazi biti oslobođeni u ponedeljak, nakon postizanja mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa koji je promovisala njegova administracija.

Tramp je ranije na društvenoj mreži "Truth Social" objavio da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu mirovnog plana, kojim se predviđa oslobađanje svih talaca i povlačenje izraelskih trupa na dogovorenu liniju.

- Veoma sam ponosan što mogu da objavim da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana. Ovo je veliki dan za arapski i muslimanski svet, Izrael i SAD. Zahvaljujemo posrednicima iz Katara, Egipta i Turske na njihovoj saradnji - naveo je Tramp, dodajući: "Blagoslovljeni su mirotvorci".

Tramp je za Foks njuz dodao da su u sprovođenju plana mnogo pomogli specijalni izaslanik Stiv Vitkof, njegov zet Džared Kušner, državni sekretar Marko Rubio i potpredsednik SAD, Džej Di Vens.

- Čitav svet se ujedinio, iskreno. Svet se ujedinio oko ovog sporazuma. Mnoge zemlje su telegrafski poslale svoje najbolje želje - rekao je on.

Tramp je istakao da je mirovni sporazum "više od Gaze", to je, prema njegovim rečima, "mir na Bliskom istoku".

Kada je u pitanju Iran, Tramp je rekao da je ta zemlja bila blizu, oko mesec dana, da dobije nuklearno oružje i da bi to naštetilo mirovnom planu za Gazu.

- Da sam dozvolio da se to dogodi, ovaj sporazum ne bi bio moguć. Ili ako jeste, imao bi ogroman oblak nad njim, jer biste imali zemlju sa nuklearnim oružjem koja očigledno nije baš prijateljska. Kao što ste videli, oni (Iran) blagosiljaju sporazum - rekao je on.

Takođe je dodao da veruje da će Iran biti uključen u mirovnu situaciju. Tramp je istakao da će nakon prvog dela mirovnog plana Gaza biti obnovljena. "To će biti drugačiji svet i bogatstvo će se trošiti u Gazi", rekao je Tramp.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu potvrdio je da će vlada sutra razmotriti sporazum, ističući da je "veliki dan za Izrael" i zahvaljujući Trampu na posvećenosti oslobađanju talaca.

Hamas je u zvaničnom saopštenju potvrdio da je pristao na sporazum koji predviđa okončanje rata u Gazi, povlačenje izraelskih snaga, ulazak humanitarne pomoći i razmenu zarobljenika. Organizacija je zahvalila Trampu i posrednicima iz Katara, Egipta i Turske, pozvavši međunarodnu zajednicu da obaveže Izrael na sprovođenje dogovorenih obaveza.

Katarski portparol Madžed el-Ansari potvrdio je da je postignut dogovor o "svim uslovima i mehanizmima" za sprovođenje prve faze sporazuma, dok izraelski mediji prenose da će dokument biti potpisan u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik.

Prema izveštajima izraelskih zvaničnika, oslobađanje živih talaca očekuje se u roku od 72 sata, dok će repatrijacija tela preminulih talaca trajati duže. Sporazum, koji se zasniva na američkom planu od 20 tačaka, predviđa potpuno povlačenje izraelskih trupa iz Pojasa Gaze, oslobađanje 48 talaca i postavljanje privremene palestinske uprave koja će rukovoditi enklavom.

Tramp je upozorio da će, ukoliko Hamas prekrši dogovor, Izrael imati punu podršku Sjedinjenih Američkih Država u sprovođenju svojih vojnih planova u Gazi.