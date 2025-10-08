Svet

ZELENSKI PRELOMIO: Odobrene „asimetrične“ operacije Službe bezbednosti Ukrajine protiv Rusije

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

08. 10. 2025. u 21:22

Vladimir Zelenski objavio je da je odobrio plan za „asimetrične specijalne operacije“ Službe bezbednosti Ukrajine protiv Rusije.

ЗЕЛЕНСКИ ПРЕЛОМИО: Одобрене „асиметричне“ операције Службе безбедности Украјине против Русије

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Što se tiče naših operacija, odobrio sam Službi bezbednosti Ukrajine neke planove, naše asimetrične odgovore na ruski rat - istakao je Zelenski, prema pisanju ukrajinskih medija. Moskva je više puta saopštavala da Zelenski i njegovi zapadni sponzori nastavljaju svoj kurs eskalacije sukoba.

 

(Sputnjik)

