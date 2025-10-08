ZELENSKI PRELOMIO: Odobrene „asimetrične“ operacije Službe bezbednosti Ukrajine protiv Rusije
Vladimir Zelenski objavio je da je odobrio plan za „asimetrične specijalne operacije“ Službe bezbednosti Ukrajine protiv Rusije.
- Što se tiče naših operacija, odobrio sam Službi bezbednosti Ukrajine neke planove, naše asimetrične odgovore na ruski rat - istakao je Zelenski, prema pisanju ukrajinskih medija. Moskva je više puta saopštavala da Zelenski i njegovi zapadni sponzori nastavljaju svoj kurs eskalacije sukoba.
(Sputnjik)
