PUTIN DOPUTOVAO U POSETU TADŽIKISTANU: Ukazana mu ogromna počast na aerodromu (VIDEO)

08. 10. 2025. u 18:12

RUSKI predsednik Vladimir Putin doputovao je u trodnevnu posetu Tadžikistanu, gde će prisustvovati samitu Zajednice nezavisnih država.

Foto: Printskrin/Sputnjik

Ruskog lidera dočekao je lično predsednik Tadžikistana Emomali Rahmon.

U međuvremenu, ministar odbrane Rusije Andrej Belousov posetio je 201. vojnu bazu i posebno optičko-elektronsko čvorište u Tadžikistanu.

Tokom posete vojnoj bazi Belousov je proverio nivo opremljenosti jedinica savremenim naoružanjem i vojnom tehnikom.

U čvorištu je ministar pratio rad dežurnih smena i saslušao izveštaj o funkcionalnim karakteristikama kompleksa i planovima za njegov dalji razvoj.

(Sputnjik)

