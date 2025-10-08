MOL SAOPŠTIO:Konstruktivan razgovor sa JANAF-om,ispitati sposobnost isporuka tokom cele godine

KOMPANIJA MOL je danas imala konstruktivan razgovor sa svojim dobavljačem sirove nafte Jadranskim naftovodom i zamolila je JANAF da sprovede odgovarajuća ispitivanja kako bi pokazao da li je sposoban da transportuje dovoljne količine nafte tokom cele godine.

-Zamolili smo hrvatsku kompaniju koja nam pruža usluge transporta nafte da sprovede odgovarajuća ispitivanja kako bi pokazala da je sposobna transportovati dovoljne količine sirove nafte Jadranskim naftovodom na dnevnoj bazi tokom cele godine, navedeno je u saopštenju MOL-a.

Mađarska naftna kompanija je poručila da će nastaviti da pruža svu potrebnu podršku u sprovođenju testiranja u Hrvatskoj.

-MOL je, naravno, otvoren za uključivanje spoljnih stručnjaka u ovaj proces, ali je važno naglasiti da MOL Grupa snosi glavnu odgovornost za rafinerije i bezbednost snabdevanja u regionu, navodi se u saopštenju.

MOL ističe da su naznačili da predlažu povratak predvidljivim tržišnim principima i stavljanje komercijalnih odnosa u prvi plan.

Kako je navedeno, MOL se uvek zalagao za transparentne i tržišno zasnovane cene.

Predložili su da JANAF prouči najbolje međunarodne primere vlasničke strukture zapadnoevropskih transportnih kompanija, gde prisustvo korisnika nafte kao suvlasnika garantuje fer cene i kontinuiranu dostupnost usluga.

-Istovremeno, jasno smo stavili do znanja da pozicija MOL-a ostaje nepromenjena: postojanje najmanje dva gasovoda velikog kapaciteta i konkurentnih cena je od suštinskog značaja za bezbednost snabdevanja u regionu, tako da je sirovina dostupna u slučaju bilo kakvog poremećaja u sistemu, navedeno je u saopštenju.

