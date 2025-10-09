JEDNA OD TRI ITALIJANSKE PORODICE KREŠU POTROŠNJU NA HRANU: Potrošnja je manja za 11 procenata u odnosu na 2019. godinu
ITALIJANSKA stabilnost samo je ona naizgled, trošak za hranu je isti ali se kupuje mnogo manje, kolica u samoposluzi su sve praznija. To proizilazi i iz zvaničnog izveštaja Stratističkog zavoda ISTATA o potrošnji za 2024. godinu. Jedna od tri porodice mora da smanjuje kvantitativno ali i kvalitativno proizvode na stolu.
Istraživanje pokazuje da je 31,1 procenata građana morao da se odrekne uvećanja troškova za ishranu kakvu je imao ranije, takođe se to odnosi i na piće, i u još većem procentu. Italijanske porodice nalaze se u jednoj sivoj zoni zatrpanoj između inflacije i kupovne moći i prilagođavaju se onako kako moraju. Potrošnja je ista, ali je evidentno da se kupuje mnogo manje proizvoda, sve više samo oni esencijalni.
Potom razlika na severu i jugu je drastična u kresanju, srednja vrednost potrošnje na severu je za 834 veća nego na jugu, u procentima je to 37,9 procenata. Italija sa dve brzine, gde u potrošnji ne samo da se ogleda ekonomska geografija zemlje već je podvučena više nego ikada. Na jugu se troši i mnogo manje na zdravstvene potrebe, a takođe i na odevne predmete, na razne vrste usluga, mnogo manje putuje svet sa juga nego sa severa. Najviša potrošnja na severu je u Regionu Alto Adiđe, a najmanja na jugu, u Kalabriji i Pulji. Poređenja radi, u provinciji Bolcano se troši duplo više nego u Pulji. Posle kovida Jug Italije se vratio na nivo iz 2019. godine, a najmanja potrošnja se beleži na ostrvima.
