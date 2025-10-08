UBIJEN VISOKI VOJNI PLANER AL-KAIDE: Novi vazdušni napadi SAD u Siriji
CENTRALNA komanda Sjedinjenih Država (CENTCOM) saopštila je danas da je 2. septembra izvela vazdušni napad u Siriji u kojem je ubijen jedan od vodećih vojnih planera terorističke grupe Al-Kaide.
Kako je navedeno u saopštenju reč je o Muhamedu Abdulvehabu al-Ahmadu, članu grupe Ansar al-Islam povezane sa Al-Kaidom, prenela je Al Džazira.
Komandant američke Centralne komande admiral Bred Kuper izjavio je da američke snage na Bliskom istoku nastoje da ometu i unište aktivnosti terorističkih grupa koje planiraju i izvode napade.
- Naše snage će nastaviti da štite Sjedinjene Države, njihove saveznike i partnere u regionu i širom sveta - poručio je Kuper.
Savez pod američkim vođstvom povremeno cilja vođe Islamske države i Al-Kaide u Siriji u okviru svojih operacija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
HITNO SE OGLASIO NIS: Evo šta kažu o odlaganju američkih sankcija
08. 10. 2025. u 13:34
PRESTANI DA KUPUJEŠ RUSKU NAFTU: Tramp zapretio Erdoganu
08. 10. 2025. u 11:22
TRAMP POSLAO NACIONALNU GARDU U ČIKAGO: 300 vojnika se sprema za "ulazak u gradove demokrata" (VIDEO)
08. 10. 2025. u 11:15 >> 11:18
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)