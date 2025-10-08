DODELJEN NOBEL ZA HEMIJU: Laureati iz Japana, Australije i SAD nagrađeni za razvoj metalno-organskih okvira

NOBELOVA nagrada za hemiju dodeljena je danas naučnicima iz Japana, Australije i Sjedinjenih Američkih Država, Susumu Kitagavi, Ričardu Robsonu i Omaru M. Jagiju, za razvoj "metalno-organskih okvira", saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka.

Foto AP

Ovu nagradu, dodeljenu ukupno 116 puta od 1901. godine, do sada je dobilo 197 laureata.

Najmlađi dobitnik nagrade iz oblasti hemije imao je 35 godina - Frederik Žolio, 1935. godine, a najstariji dobitnik bio je Džon B. Gudenaf, koji je 2019, u 97. godini, dobio ovu nagradu.

Naučnici Frederik Sang i Beri Šarples dva puta su dobili Nobelovu nagradu za hemiju.

Prošle godine, Nobelova nagrada dodeljena je biohemičaru sa Univerziteta u Sijetlu, Dejvidu Bejkeru, kao i Demisu Hasabisu i Džonu Džamperu, naučnicima u Gugl DipMajndu, britansko-američkoj laboratoriji za istraživanje veštačke inteligencije sa sedištem u Londonu.

Njih trojica su nagrađena za otkriće tehnika za dekodiranje i dizajniranje novih proteina.

Njihov rad je koristio napredne tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, i ima potencijal da transformiše način na koji se prave novi lekovi i drugi materijali.

Prvi Nobel za 2025. godinu objavljen je u ponedeljak.

Nagrada za medicinu pripala je naučnicima Meri E. Brunkov, Fredu Ramsdelu i dr Šimonu Sakagučiju za njihova otkrića na polju imunologije.

Nagrada za fiziku pripala je Džonu Klarku, Mišelu H. Devoreu i Džonu M. Martinisu za njihovo istraživanje čudnog sveta subatomskog kvantnog tuneliranja koje unapređuje moć svakodnevnih digitalnih komunikacija i računarstva.

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost biće sutra objavljen, nagrada za mir biće objavljena u petak, a nagrada za ekonomiju sledećeg ponedeljka.

Ceremonija dodele nagrada održaće se 10. decembra, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela, osnivača nagrade.

Nobel je bio bogati švedski industrijalac i pronalazač dinamita.

Umro je 1896. godine.

(Tanjug)