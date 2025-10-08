DODELJEN NOBEL ZA HEMIJU: Laureati iz Japana, Australije i SAD nagrađeni za razvoj metalno-organskih okvira
NOBELOVA nagrada za hemiju dodeljena je danas naučnicima iz Japana, Australije i Sjedinjenih Američkih Država, Susumu Kitagavi, Ričardu Robsonu i Omaru M. Jagiju, za razvoj "metalno-organskih okvira", saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka.
Ovu nagradu, dodeljenu ukupno 116 puta od 1901. godine, do sada je dobilo 197 laureata.
Najmlađi dobitnik nagrade iz oblasti hemije imao je 35 godina - Frederik Žolio, 1935. godine, a najstariji dobitnik bio je Džon B. Gudenaf, koji je 2019, u 97. godini, dobio ovu nagradu.
Naučnici Frederik Sang i Beri Šarples dva puta su dobili Nobelovu nagradu za hemiju.
Prošle godine, Nobelova nagrada dodeljena je biohemičaru sa Univerziteta u Sijetlu, Dejvidu Bejkeru, kao i Demisu Hasabisu i Džonu Džamperu, naučnicima u Gugl DipMajndu, britansko-američkoj laboratoriji za istraživanje veštačke inteligencije sa sedištem u Londonu.
Njih trojica su nagrađena za otkriće tehnika za dekodiranje i dizajniranje novih proteina.
Njihov rad je koristio napredne tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, i ima potencijal da transformiše način na koji se prave novi lekovi i drugi materijali.
Prvi Nobel za 2025. godinu objavljen je u ponedeljak.
Nagrada za medicinu pripala je naučnicima Meri E. Brunkov, Fredu Ramsdelu i dr Šimonu Sakagučiju za njihova otkrića na polju imunologije.
Nagrada za fiziku pripala je Džonu Klarku, Mišelu H. Devoreu i Džonu M. Martinisu za njihovo istraživanje čudnog sveta subatomskog kvantnog tuneliranja koje unapređuje moć svakodnevnih digitalnih komunikacija i računarstva.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost biće sutra objavljen, nagrada za mir biće objavljena u petak, a nagrada za ekonomiju sledećeg ponedeljka.
Ceremonija dodele nagrada održaće se 10. decembra, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela, osnivača nagrade.
Nobel je bio bogati švedski industrijalac i pronalazač dinamita.
Umro je 1896. godine.
(Tanjug)
PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
08. 10. 2025. u 08:51
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)