Svet

ERDOGAN ZVAO PUTINA: Razgovor dva lidera o regionalnim pitanjima

Novosti online

07. 10. 2025. u 17:00

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao je telefonom sa ruskim liderom, saopšteno je u Ankari.

ЕРДОГАН ЗВАО ПУТИНА: Разговор два лидера о регионалним питањима

Foto: EPA

Lideri država razgovarali su telefonom o regionalnim pitanjima.

Predsednik Turske informisao je Putina o merama preduzetim za dostavu humanitarne pomoći Gazu.

Erdogan je naglasio potrebu za ubrzanjem diplomatskih inicijativa u vezi sa Ukrajinom

Podsetimo, Putin danas slavi 73 rođendan.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROCURIO BLEROV PLAN ZA GAZU: Poznato ko će biti u upravi, ali i ko će profitirati

PROCURIO BLEROV PLAN ZA GAZU: Poznato ko će biti u upravi, ali i ko će profitirati