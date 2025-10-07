U GAZI UPRAVA SA BLEROM NA ČELU? : U Šarm el Šeiku počela nova pregovaračka runda Izraela i Hamasa, pod posredovanjem Egipta

NA dvogodišnjicu izbijanja najnovije etape izraelsko-palestinskog rata, najdužeg sukoba modernog doba, danas je počeo novi politički proces koji treba da dovede do trajnog mira i konačnog uspostavljanja nezavisne Palestine.

Foto: AP

Iako su mnoge zemlje priznale palestinsku državnost, Palestinci su, tokom sukoba ekstremističkog Hamasa sa Izraelom, desetkovani kao narod sa više od 62.800 poginulih do sada. Oni su proterani gotovo iz čitavog Pojasa Gaze, stešnjeni na Zapadnoj obali, a ogroman broj, iseljen je na teritorije susednih država.

Efekat razornih izraelskih bombardovanja u kojima je Pojas Gaze maltene sravnjen sa zemljom, izazvao je antiizraelske proteste širom sveta. Osim toga, antisemitizam je u porastu kao malo kada u istoriji.

Egipatski predsednik Abdel Fatah el-Sisi je, uoči pregovora u Šarm el Šeiku, poručio da "pravi mir na Bliskom istoku neće biti postignut dok se ne uspostavi nezavisna palestinska država u skladu sa međunarodnim pravom i ne vrate prava njenim zakonitim vlasnicima".

Malo je, međutim, u realnosti toga što ide u prilog ovom ambicioznom planu, uprkos nedavnom talasu priznavanja palestinske državnosti na Generalnoj skupštini UN, koji je samo ironično potvrdio koliko se odluke na papiru mogu razlikovati od stvarnosti. Pojedine zemlje, kao na primer Nemačka, nisu protiv Izraela zbog "repova prošlosti", ali i one evropske države koje taj teret ne nose, osim verbalne empatije, za Palestince nemaju podršku.

Uz prekid vatre, i povratak talaca na veoma dugom štapu. U iznenadnom naletu na Izrael, 7. oktobra 2023, Hamas je ubio oko 1.200 ljudi, mahom civila i oteo više od 250 Izraelaca. Od njih je 140 vraćeno živo, oko 40 je u rukama Hamasa od čega polovina živih.

Plan mira na dvadesetak stranica, iz pera američkog predsednika Donalda Trampa, koji je predmet pregovora izraelske delegacije sa premijerom Benjaminom Netanijahuom na čelu, sa predstavnicima Hamasa i Egiptom kao posrednikom, koji je procurio u javnost, predviđa uspostavljanje međunarodne prelazne uprave u Pojasu Gaze.

Ova uprava funkcionisala bi pod vođstvom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera. Plan koji nosi naziv "Međunarodno prelazno telo za Gazu" (GITA), predlaže da trajanje uprave bude tri do pet godina, posle čega bi vlast bila prebačena na "reformsku palestinsku vlast", čiji su detalji još nejasni, prenela je Al Džazira.

Dokument predviđa formiranje Međunarodnog upravnog odbora sa sedam do deset članova, poslovnih ljudi, diplomata i ekonomskih stručnjaka, sa punim ovlašćenjima u oblastima politike, bezbednosti i ekonomije. Privremena sedišta tela, planirana su u gradu Arišu u egipatskoj provinciji Severni Sinaj, ili u Dohi u Kataru.

Ovaj model, kako ističu mediji, pokazuje da će uprava biti pod kontrolom međunarodnih aktera, dok će palestinska uloga uglavnom biti simbolična. Plan predviđa i imenovanje "neutralnih" palestinskih upravnika za vođenje javnih sektora pod nadzorom međunarodnog odbora, kao i formiranje lokalnog savetodavnog tela bez izvršnih ovlašćenja.

U oblasti bezbednosti, dokument predlaže raspoređivanje multinacionalnih snaga pod okriljem UN ili SAD, zabranu svih naoružanih palestinskih grupa tokom prelaznog perioda i međunarodni nadzor nad restrukturiranjem palestinskih bezbednosnih snaga.

Predviđeno je osnivanje "Fonda za obnovu i investicije u Gazi" koji bi se punio novcem iz zalivskih zemalja, zapadnih investicija i međunarodnih kredita, sa profitnim modelom u kom kompanije dele prihode od projekata obnove.

Novi tim

OSIM Tonija Blera, kao članovi privremene uprave, viđeni su i bivša holandska potpredsednica vlade Sigrid Kag kao potpredsednica za humanitarna pitanja, Amerikanac Mark Roun kao predsednik Fonda za obnovu, Egipćanin Nagb Saviris za regionalne investicije, kao i izraelsko-američki predstavnik Arije Lajtston, zadužen za Abrahamove sporazume. Palestinski predstavnik čije ime nije otkriveno, praktično je bez stvarnih izvršnih ovlašćenja.

Hamas: Slavni dan

HAMAS je današnju dvogodišnjicu nazvao "slavnim danom uspeha za palestinski narod" i detaljno izneo svoje glavne uslove u tekućim pregovorima o prekidu vatre u Egiptu. Ključni zahteve Hamasa su trajni i sveobuhvatni prekid vatre, potpuno povlačenje izraelskih snaga iz cele Gaze, neograničen ulazak humanitarne pomoći, povratak raseljenih lica njihovim domovima. Zahteva se i početak rekonstrukcije Pojasa pod nadzorom palestinskog nacionalnog tela, kao i pravedna razmena zarobljenika.