"PUCAMO SEBI U NOGU": Fico pozvao EK da skine antiruske naočare

В. Н.

07. 10. 2025. u 14:20

SLOVAČKI premijer Robert Fico pozvao je Evropsku komisiju da prestane da gleda na svet kroz antiruske naočare da bi mogla da donosi racionalnije odluke.

ПУЦАМО СЕБИ У НОГУ: Фицо позвао ЕК да скине антируске наочаре

Foto: Tanjug

On je kritikovao plan EK da do 2030. godine prekine sa upotrebom ruskih fosilnih goriva.

- Pucamo sebi u nogu. Spreman da se danima raspravljam da Evropskom komisijom, da je konstruktivno i na pozitivan način ubeđujem da je to apsurdan ideološki korak - rekao je Fico na Evropskom nuklearnom forumu u Bratislavi.

(Sputnjik)

