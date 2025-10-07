"PUCAMO SEBI U NOGU": Fico pozvao EK da skine antiruske naočare
SLOVAČKI premijer Robert Fico pozvao je Evropsku komisiju da prestane da gleda na svet kroz antiruske naočare da bi mogla da donosi racionalnije odluke.
On je kritikovao plan EK da do 2030. godine prekine sa upotrebom ruskih fosilnih goriva.
- Pucamo sebi u nogu. Spreman da se danima raspravljam da Evropskom komisijom, da je konstruktivno i na pozitivan način ubeđujem da je to apsurdan ideološki korak - rekao je Fico na Evropskom nuklearnom forumu u Bratislavi.
(Sputnjik)
