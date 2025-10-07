AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi

AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.

NATO media

Norveški političar je na čelu NATO-a bio punih 10 godina. Bivši holandski premijer Mark Rute ga je zamenio tek prošle godine. Stoltenbergovi memoari pod naslovom "Na mojoj straži", biće objavljeni 23. oktobra, ali je britanski "Gardijan" već preneo odlomak koji se tiče ondašnjeg i sadašnjeg američkog predsednika.

-Pazi, ako mi izađemo, mi izlazimo. Vama je NATO očajnički potreban. Nama nije, prenosi Stoltenberg Trampove reči s telefonskog poziva pred samit bloka u julu 2018.

-Ako se SAD povuku, Alijansa je mrtva. A Tramp je odgovornost za to prebacio na mene, bila je Stoltenbergova reakcija.

Na samitu u Briselu, 12. jula 2018, američki predsednik je ponovio svoje reči i javno: "NATO nije potreban Americi. Zašto da nastavim da plaćam ovu organizaciju kada mi nije potrebna?"

NATO je 2014. postavio cilj da sve zemlje članice preusmere dva odsto BDP-a na odbranu, sa rokom do 2024. Tramp je došao naoružan brojkama i počeo da proziva evropske lidere za javašluk:

“Belgija, 0,9 odsto, to je manje od jedan odsto. Hrvatska – baš sam razočaran u vas, ne verujem, samo 1,26 odsto, mora da se osećate bedno – Estonija, dva odsto, hvala! Francuska, 1,79 odsto, nije loše, Emanuele, nije loše, ali nisi dugo predsednik, verovatno će da padne. Nemačka, 1,2 odsto, ajde Angela, šta je ovo?"

Angela Merkel je protestovala da Nemačka ne može da poveća potrošnju zbog zakona, koalicije, unutrašnje politike, ali je Tramp odbrusio da ga to ne zanima i da Amerikanci ispadaju "idioti" što troše 4,2 odsto na vojsku.

NATO media

-Ja odoh. Nema razloga da ostanem, rekao je Tramp u jednom momentu.

Po Stoltenbergu, katastrofa je izbegnuta samo zato što je Rute naveo da su Evropljani već uložili 33 milijarde dolara u vojsku otkako je Tramp izabran, a sam Stoltenberg je izmolio ostale lidere da sede i ćute da se ne bi zamerili američkom predsedniku.

Planirane priče o solidarnosti povodom 11. septembra i Člana 5, međutim, nije bilo.

U osvrtu na Stoltenbergov tekst, francuski spoljnopolitički komentator Arno Bertran istakao je da se iz njega vidi potpuno odsustvo bilo kakvog evropskog suvereniteta i da ceo NATO a s njim i EU u suštini samo reaguju na postupke Amerikanaca.

Po njemu, Trampova pretnja da će SAD napustiti NATO "u suštini je bila ponuda strateške autonomije na zlatnom pladnju", ali su Evropljani svu svoju energiju uložili da sačuvaju postojeće stanje.

-Svi su se trkali da tatici Trampu pokažu kako su dobra deca, emotivnim molbama sa stanovišta totalne zavisnosti. Niko nije bio spreman, nigde nije bilo strateškog odgovora, napisao je Bertran na mreži Iks.

Posebno je prozvao Stoltenberga što je napisao da je "imao intuiciju" da će na američkim izborima 2016. pobediti Hilari Klinton pa nije bio spreman za Trampa, i što je čekao ishod glasanja na prijemu "gde su se služili hamburgeri".

Ceo odlomak, a možda i knjiga, je opsesija Amerikancima: šta oni misle, šta oni žele, šta bi mogli da urade, žali se Bertran. Dodaje da "Evropa jedva da postoji kao subjekt sa sopstvenim interesima ili ciljevima, već samo kao objekt koji reaguje na postupke Amerikanaca".

Stoltenberg zvuči kao neko ko se hvali svojom nesposobnošću kao velikim uspehom, zaključio je francuski komentator.

(rt.rs)

