IZRAELSKA VOJSKA NAPALA LIBAN: Udari usmereni na baze za obuku Hezbolahove brigade
IZRAELSKA vojska izvela je tri vazdušna napada na region Beka na istoku Libana, nakon napada dronom na vozilo u oblasti Zabdin u Nabatiji na jugu Libana, javlja saudijska televizija Al Arabija.
Izraelska vojska je, u međuvremenu, saopštila da su mete napada bile baze Hezbolahove brigade Al-Ridvan u regionu Beka.
U saopštenju se navodi da je Hezbolah koristio ove kampove za obuku i pripremu svojih snaga za izvođenje operacija protiv izraelske vojske i da je ta obuka uključivala upotrebu različitog vrsta oružja.
Izraelska vojska je ove aktivnosti smatrala kršenjem sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana i naglasila da će njene snage nastaviti da preduzimaju akcije da bi eliminisale svaku pretnju protiv Izraela, navodi saudijska televizija.
S druge strane, Libanska nacionalna novinska agencija je objavila da su izraelski ratni avioni napali automobil na putu Zabdin-Nabatijeh sa dve rakete u ranim jutarnjim satima, kada je poginuo Hasan Atavi, bivši vojnik koji je ranjen u operaciji "Pejdžer", zajedno sa suprugom, koja je vozila automobil, dok je treća osoba ranjena u napadu.
(Tanjug)
