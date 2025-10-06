Svet

SKANDAL U SLOVENIJI: Premijer u sukobu interesa?

Novosti online

06. 10. 2025. u 22:09

SLOVENAČKA Komisija za sprečavanje korupcije utvrdila je u nacrtu izveštaja da se slovenački premijer Robert Golob našao u okolnostima koje mogu da predstavljaju sukob interesa, jer je imenovao stranačkog kolegu i biznismena Tomaža Subotiča u dva upravna odbora javnih bolnica.

СКАНДАЛ У СЛОВЕНИЈИ: Премијер у сукобу интереса?

Printksrin Jutjub

Istraga je pokrenuta nakon što su mediji otkrili da su Golob i njegova partnerka ljetovali u Subotičevoj kući u Hrvatskoj, prenosi STA.

Golobov advokat Stojan Zdolšek tvrdi da premijer nije učestvovao u izboru kandidata, da je postupak sproveden javno i da bi ishod bio isti i bez Golobovog glasa.

On osporava zakonitost postupka KPK jer je pokrenut na osnovu fotografija privatne prepiske.

KPK navodi da nalazi ne podrazumevaju automatske sankcije, već da je dalja odgovornost na samom zvaničniku i javnosti.

Premijer Golob najavio je da će se o svemu oglasiti nakon što prouči detalje.

Slovenačka opozicija je pozvala Goloba da podnese ostavku ako se utvrdi kršenje zakona o integritetu, podsećajući na njegova ranija obećanja.

U toku je i drugi postupak protiv Goloba, vezan za navodne pritiske na bivšeg ministra policije Tatjanu Bobnar i druge zaposlene u ministarstvu.

(Agencije)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZRAELSKA VOJSKA NAPALA LIBAN: Udari usmereni na baze za obuku Hezbolahove brigade

IZRAELSKA VOJSKA NAPALA LIBAN: Udari usmereni na baze za obuku Hezbolahove brigade