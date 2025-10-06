SKANDAL U SLOVENIJI: Premijer u sukobu interesa?
SLOVENAČKA Komisija za sprečavanje korupcije utvrdila je u nacrtu izveštaja da se slovenački premijer Robert Golob našao u okolnostima koje mogu da predstavljaju sukob interesa, jer je imenovao stranačkog kolegu i biznismena Tomaža Subotiča u dva upravna odbora javnih bolnica.
Istraga je pokrenuta nakon što su mediji otkrili da su Golob i njegova partnerka ljetovali u Subotičevoj kući u Hrvatskoj, prenosi STA.
Golobov advokat Stojan Zdolšek tvrdi da premijer nije učestvovao u izboru kandidata, da je postupak sproveden javno i da bi ishod bio isti i bez Golobovog glasa.
On osporava zakonitost postupka KPK jer je pokrenut na osnovu fotografija privatne prepiske.
KPK navodi da nalazi ne podrazumevaju automatske sankcije, već da je dalja odgovornost na samom zvaničniku i javnosti.
Premijer Golob najavio je da će se o svemu oglasiti nakon što prouči detalje.
Slovenačka opozicija je pozvala Goloba da podnese ostavku ako se utvrdi kršenje zakona o integritetu, podsećajući na njegova ranija obećanja.
U toku je i drugi postupak protiv Goloba, vezan za navodne pritiske na bivšeg ministra policije Tatjanu Bobnar i druge zaposlene u ministarstvu.
(Agencije)
