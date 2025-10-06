ZAŠTO SI UVEK TAKO PROKLETO NEGATIVAN? Tramp kritikovao Netanjahua

AMERIČKI predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog njegove reakcije na izjavu Hamasa u vezi sa mirovnim planom za Gazu, objavio je "Aksios", pozivajući se na izvore.

AP Photo/John McDonnell

Hamas je pristao da oslobodi taoce na osnovu američkog plana, potvrdila je grupa u petak.

Tramp je navodno u petak pozvao Netanjahua da razgovara o potezu Hamasa, koji je on video kao dobru vest.

Izraelski lider se osećao drugačije, rekavši američkom predsedniku da "ovo nije nešto za slavlje i da to ništa ne znači", rekao je američki zvaničnik za "Aksios".

- Ne znam zašto si uvek tako prokleto negativan. Ovo je pobeda. Prihvati je - navodno je odgovorio Tramp.

Hamas je juče demantovao "izmišljene tvrdnje" pojedinih medija koji su sugerisali da je grupa spremna da se odmah razoruža kako bi sprovela plan prekida vatre američkog predsednika, navodeći da se njihov stav saopštava samo putem zvaničnih kanala.

U subotu, Netanjahuovi pomoćnici su naglasili da su premijer i američki predsednik "potpuno usklađeni". Američki zvaničnik je, međutim, rekao za "Aksios" da je dinamika u pozivu bila "sporna" i da je Tramp bio "iziritiran".

Američki predsednik pozvao je Izrael da prestane sa napadima u Gazi i predložio da Hamas oslobodi sve preostale taoce u roku od 72 sata nakon što Izrael obustavi vojne operacije i povuče svoje trupe "na dogovorenu liniju".

Zapadni Jerusalim je pristao na razmenu zatvorenika, ali nije zvanično odgovorio na Trampov poziv Izraelu da obustavi napade na toj teritoriji.

Indirektni pregovori o prekidu vatre između Izraela i Hamasa trebalo bi da počnu u Egiptu danas, a kako je izvestila Al Džatira, pregovarači i zvaničnici zemalja posrednika se već okupljaju u Egiptu.

(RT Balkan)