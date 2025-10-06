EKSPLOZIJE U RUSIJI: Ukrajina napala fabriku eksploziva i naftni terminal na Krimu (VIDEO)
UKRAJINA je napala ruski zavod za eksploziv u Džeržinsku i naftni terminal u Feodosiji, potvrdio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
Sverdlovljev zavod jedan je od najvećih proizvođača eksploziva u Rusiji, specijalizovan za municiju različitih tipova, uključujući avijacijske i artiljerijske granate, vođene rakete i inženjerijsku municiju, preneo je Ukrinform.
Generalštab Ukrajine je naveo da su u delu objekta zabeležene eksplozije i požari. Na Krimu, pogođeni su objekti AD "Morski naftni terminal" u Feodosiji, koji služi za pretovar nafte i naftnih derivata sa železničkih cisterni na brodove i drumsku transportnu mrežu, a koristi se i za snabdevanje ruske vojske.
Napad je izazvao veliki požar na teritoriji terminala. Pored toga, u istom regionu napadnuto je skladište municije bataljona materijalne podrške 18. kombinovane armije Ruske Federacije, dok se posledice tog napada još utvrđuju. Prema izveštajima ukrajinskih izvora, u isto vreme dronovi su izveli napade i na Klincovsku termoelektranu u Brjanskoj oblasti Rusije.
Lokalni stanovnici Feodosije prijavili su požar u rafineriji nakon napada dronovima. Ovo nije prvi napad na ovo postrojenje - Ukrajina je naftno skladište Feodosia poslednji put gađala u oktobru prošle godine, što je tada navelo lokalne vlasti da proglase vanredno stanje.
