EKSPLOZIJE U RUSIJI: Ukrajina napala fabriku eksploziva i naftni terminal na Krimu (VIDEO)

UKRAJINA je napala ruski zavod za eksploziv u Džeržinsku i naftni terminal u Feodosiji, potvrdio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Printskrin Iks/@TreasChest

Sverdlovljev zavod jedan je od najvećih proizvođača eksploziva u Rusiji, specijalizovan za municiju različitih tipova, uključujući avijacijske i artiljerijske granate, vođene rakete i inženjerijsku municiju, preneo je Ukrinform.

Generalštab Ukrajine je naveo da su u delu objekta zabeležene eksplozije i požari. Na Krimu, pogođeni su objekti AD "Morski naftni terminal" u Feodosiji, koji služi za pretovar nafte i naftnih derivata sa železničkih cisterni na brodove i drumsku transportnu mrežu, a koristi se i za snabdevanje ruske vojske.

🔥The largest oil depot in temporarily occupied Crimea is on fire in Feodosia.



According to monitoring channels, a fuel tank exploded after a probable drone attack. 😏



The occupation authorities have not commented on the situation yet.👀 pic.twitter.com/gzCVL69JwG — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) October 6, 2025

Napad je izazvao veliki požar na teritoriji terminala. Pored toga, u istom regionu napadnuto je skladište municije bataljona materijalne podrške 18. kombinovane armije Ruske Federacije, dok se posledice tog napada još utvrđuju. Prema izveštajima ukrajinskih izvora, u isto vreme dronovi su izveli napade i na Klincovsku termoelektranu u Brjanskoj oblasti Rusije.

Lokalni stanovnici Feodosije prijavili su požar u rafineriji nakon napada dronovima. Ovo nije prvi napad na ovo postrojenje - Ukrajina je naftno skladište Feodosia poslednji put gađala u oktobru prošle godine, što je tada navelo lokalne vlasti da proglase vanredno stanje.