Svet

"MAJDAN" U GRUZIJI PO PETI PUT: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 10. 2025. u 01:21

GRUZIJSKA Služba državne bezbednosti (SDB) zaplenila je veliku količinu oružja, municije i eksploziva koji su, prema zvaničnim navodima, bili namenjeni za izvođenje diverzije 4. oktobra koji je u zemlji bio izborni dan, saopštio je prvi zamenik SDB-a Laša Magradze.

МАЈДАН У ГРУЗИЈИ ПО ПЕТИ ПУТ: Заплењена велика количина оружја и експлозива, а ту су и Украјинци

Foto: Tanjug/ap

-Zaplenjena je velika količina oružje, municije i eksploziva, namenjenih za diverziju 4. oktobra, rekao je Magradze i dodao da je oružje nabavljeno po nalogu osobe iz Gruzije koja deluje u okviru jedne ukrajinske vojne jedinice.

U Gruziji su juče održani izbori u 64 opštine, ali su izborni dan obeležile i demonstracije na ulicama glavnog grada. Demonstranti u Tbilisiju su provalili i u dvorište predsednika Gruzije Mihail Kavelašvilija, probivši metalnu ogradu, a specijalne jedinice koristile su vodene topove i suzavac kako bi ih zaustavili.

Premijer Gruzije Iraklij Kobahidze izjavio je da su članovi opozicione stranke bivšeg predsednika Mihaila Sakašvilija, Ujedinjeni nacionalni pokret, pokušali da organizuju "Majdan" u Gruziji, po peti put, a predsednik zemlje Mihail Kavelašvili naveo je da su strane službe učestvovale u tome.

Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapšeno pet članova opozicionih stranaka zbog pozivanja na puč i svrgavanje vlade.

Prema poslednjim rezultatima "Gruzijski san" je pobedio na svim izbornim mestima, osvojivši je 81,6 odsto glasova širom zemlje, a kandidati te stranke za gradonačelnike pobedili su i u svim gradovima.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima