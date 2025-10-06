"MAJDAN" U GRUZIJI PO PETI PUT: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci
GRUZIJSKA Služba državne bezbednosti (SDB) zaplenila je veliku količinu oružja, municije i eksploziva koji su, prema zvaničnim navodima, bili namenjeni za izvođenje diverzije 4. oktobra koji je u zemlji bio izborni dan, saopštio je prvi zamenik SDB-a Laša Magradze.
-Zaplenjena je velika količina oružje, municije i eksploziva, namenjenih za diverziju 4. oktobra, rekao je Magradze i dodao da je oružje nabavljeno po nalogu osobe iz Gruzije koja deluje u okviru jedne ukrajinske vojne jedinice.
U Gruziji su juče održani izbori u 64 opštine, ali su izborni dan obeležile i demonstracije na ulicama glavnog grada. Demonstranti u Tbilisiju su provalili i u dvorište predsednika Gruzije Mihail Kavelašvilija, probivši metalnu ogradu, a specijalne jedinice koristile su vodene topove i suzavac kako bi ih zaustavili.
Premijer Gruzije Iraklij Kobahidze izjavio je da su članovi opozicione stranke bivšeg predsednika Mihaila Sakašvilija, Ujedinjeni nacionalni pokret, pokušali da organizuju "Majdan" u Gruziji, po peti put, a predsednik zemlje Mihail Kavelašvili naveo je da su strane službe učestvovale u tome.
Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapšeno pet članova opozicionih stranaka zbog pozivanja na puč i svrgavanje vlade.
Prema poslednjim rezultatima "Gruzijski san" je pobedio na svim izbornim mestima, osvojivši je 81,6 odsto glasova širom zemlje, a kandidati te stranke za gradonačelnike pobedili su i u svim gradovima.
(rt.rs)
