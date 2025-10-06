ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima
AMERIČKI predsednik Donald Tramp potvrdio je danas da su snage te zemlje prethodne noći pogodile još jedan brod koji je navodno prevozio drogu kod obale Venecuele.
Tramp je, tokom govora u američkoj Pomorskoj bazi Norfolk u Virdžiniji, pored nosača aviona "Hari S. Truman", kazao i da će Sjedinjene Američke Države početi da ispituju trgovinu drogom koja se odvija na kopnu, prenosi Rojters.
-Poslednjih nedelja, mornarica je podržala našu misiju da počistimo teroriste kartela iz vode... izveli smo još jedan (udar) sinoć. Sada jednostavno ne možemo da pronađemo nijedan (brod)". Više ne dolaze morem, tako da ćemo sada morati da počnemo da tražimo po kopnu jer će biti primorani da idu kopnom, rekao je Tramp.
Tramp je ocenio da je gomilanje američke vojske na Karibima zaustavilo trgovinu drogom iz Južne Amerike.
Američki predsednik je prošle nedelje rekao Kongresu da je utvrdio da su SAD u "nemeđunarodnom oružanom sukobu" sa narko-kartelima.
(Tanjug)
