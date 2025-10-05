AL-ŠARA: Parlamentarni izbori u Siriji ključni momenat za obnovu zemlje

PREDSEDNIK Sirije Ahmad al-Šara izjavio je danas da su izbori za Narodnu skupštinu u toj zemlji ključni momenat za obnovu zemlje i važna prekretnica u jačanju nacionalnog jedinstva.

Tokom posete Nacionalnom bibliotečkom centru u Damasku, gde je pratio tok parlamentarnih izbora Al-Šara je istakao da je Sirija u proteklih sedam meseci uspela da ostvari ovaj značajan zadatak i pokrene izborni proces, prenela je sirijska novinska agencija SANA.

-Ovaj proces je umereno koncipiran, prilagođen trenutnim okolnostima u zemlji i u skladu s prelaznom fazom kroz koju Sirija prolazi, rekao je Al-Šara.

On je naglasio važnost zajedničkog učešća i jedinstva među Sirijcima "u ovom istorijskom trenutku", dodajući da je ponosan na sposobnost nacije da se "u samo nekoliko meseci preobrati iz perioda rata, haosa i razaranja u fazu demokratije i široke participacije".

U Siriji se danas održavaju parlamentarni izbori, prvi put od svrgavanja dugogodišnjeg sirijskog lidera Bašara al Asada.

Dve trećine od ukupno 210 mesta u Narodnoj skupštini biće izabrane glasanjem članova izbornih kolegijuma u 50 okruga, dok će preostalu trećinu direktno imenovati privremeni predsednik Ahmad al Šara.

U praksi će oko 6.000 članova izbornih kolegijuma glasati za 120 mesta.

Izbori u provinciji Svejda i u oblastima na severoistoku pod kontrolom Kurda odloženi su zbog tenzija sa centralnom vladom, pa će 19 mesta ostati prazno.

Svi kandidati nastupaju kao pojedinci, jer su privremene vlasti raspustile sve ranije političke partije, a još nisu uspostavile sistem registracije novih stranaka.

Privremene vlasti navode da glasanje građana nije moguće zbog masovnog raseljavanja Sirijaca i gubitka ličnih dokumenata.

Mandat novog parlamenta biće 30 meseci, tokom kojih se planira priprema terena za glasanje građana u budućnosti.

Izborni proces izazvao je kritike zbog nedemokratskih karakteristika i potencijalne manipulacije, ističu mediji.

Posebno je sporna zastupljenost žena i manjina - od žena je zahtevano da čine 20 odsto članova izbornih kolegijuma, ali na konačnim listama žene čine samo 14 odsto kandidata.

Manjinske zajednice iz Svejde i severoistoka, uključujući Druze i Kurde, praktično su isključene iz izbornog procesa, iako privremene vlasti planiraju da imenuju neke predstavnike kako bi poboljšale inkluzivnost parlamenta.

Analitičari ističu da trenutni sistem "pobednik uzima sve" može da dovede do rezultata u kojem će dominirati muškarci iz sunitske muslimanske većine u Siriji.

Prema privremenom ustavu Sirije, predsednički ukazi mogu biti poništeni samo dvotrećinskom većinom u Narodnoj skupštini, te će zbog toga 70 direktno izabranih zvaničnika koje imenuje predsednik Al Šara biti od velike važnosti.

Ako oni budu zastupali samo njegove interese, biće veoma teško da se ikada postigne dvotrećinska većina u parlamentu koja bi delovala protiv njega.

Takođe, izrečene su i kritike u vezi sa ulogom nove Narodne skupštine kada bude konačno izabrana, s obzirom na to da će uglavnom biti zadužena za reviziju starih zakona, donošenje novih zakona za otvaranje zemlje, pripremu novog ustava, kao i za pripremu direktnih izbora u naredne tri godine.

