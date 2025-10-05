MERC U RAZGOVORU SA NETANJAHUOM: Podržao Trampov plan za Gazu

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom izrazio je podršku planu predsednika SAD Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Gazi.

Prema rečima portparola nemačke vlade, Merc je pozvao na brzi dogovor u Egiptu koji bi doveo do okončanja sukoba u Gazi.

-Kancelar je izričito podržao mirovni plan predsednika Trampa. Skoro dve godine nakon terorističkog napada 7. oktobra 2023. godine, ovo je najbolja šansa za postizanje mira, kako za taoce, tako i za Gazu, naveo je on.

Portparol je dodao da je "najavljeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze pravi korak".

Istakao je da pregovori u Egiptu sada moraju da dovedu do brzog okončanja sukoba, sveobuhvatnog oslobađanja talaca, potpune isporuke humanitarne pomoći i demilitarizacije Hamasa.

