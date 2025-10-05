PREMA zvaničnim navodima ruskog Ministarstva odbrane, posada operativno-taktičkog raketnog sistema „Iskander-M“ izvela je precizan napad na položaj američkog višecijevnog raketnog sistema M142 Himars u blizini sela Srednji Burluk, oko 45 kilometara istočno od Čugujeva u Harkovskoj oblasti.

Operacija je, kako se ističe, izvedena na osnovu obaveštajnih podataka koji su otkrili skriveni položaj ukrajinske artiljerije. Prema tim podacima, napad je rezultirao uništenjem jednog lansera Himarsa, transportno-punjačkog vozila i dva terenska vozila koja su podržavala sistem. U napadu je, prema istim izvorima, poginulo najmanje 15 ukrajinskih vojnika.

ZAŠTO JE HIMARS KLjUČNA META

Sistem M142 Himars, proizveden u Sjedinjenim Državama, jedan je od najopasnijih artiljerijskih sistema koji se nalazi u arsenalu ukrajinskih oružanih snaga. Njegova glavna prednost leži u visokoj mobilnosti, preciznosti i dometu — sa raketama GMLRS sistem može da pogodi ciljeve udaljene do 80 kilometara.

Od početka konflikta, Himarsi su više puta korišćeni za napade na ruske komandne punktove, skladišta municije i logistička čvorišta. Upravo zato Moskva već godinama prioritetno traži i uništava ove sisteme, smatrajući ih jednim od najopasnijih elemenata ukrajinske artiljerijske moći. Pre neki dan smo pisali kako je potražnja za Himars sistemima u konstantnom porastu.

ISKANDER-M – UBITAČNO ORUŽJE ZA VISOKOPRIORITETNE CILjEVE

Iskander-M, operativno-taktički raketni sistem (OTRK) ruske vojske, razvijen je i razvija se svakodnevno da uništava ciljeve na rastojanjima do 1000 kilometara (standardna verzija dometa 500 km). On može da ispaljuje i balističke i krstareće rakete, koristeći napredne sisteme za navođenje i manevrisanje tokom završne faze leta, što znatno otežava njegovo presretanje.

Ovaj sistem se poslednjih godina sve češće uspešno koristi u napadima na ukrajinske sisteme dugog dometa, uključujući Patriot, S-300, pa i zapadne raketne sisteme kao što je Himars. Njegova sposobnost da deluje iz dubine ruske teritorije čini ga jednim od najopasnijih sredstava u arsenalu Moskve.

TAKTIČKI ZNAČAJ NAPADA

Napad u Srednjem Burluku podvlači značaj borbe za artiljerijsku nadmoć. Svaki uništeni Himars smanjuje sposobnost Ukrajine da izvodi dubinske udare na rusku infrastrukturu i logistiku. Ruski izvori tvrde da je ovakva eliminacija ne samo simbolička pobeda, već i konkretan doprinos smanjenju borbenog potencijala Kijeva.

Istovremeno, ovaj napad šalje poruku da će ruske snage nastaviti da prate i gađaju visoko prioritetne sisteme, oslanjajući se na kombinovanu upotrebu obaveštajnih podataka i preciznog oružja dugog dometa.

NASTAVAK ARTILjERIJSKOG DUELA

Sa druge strane, ukrajinska strana se trudi da maksimalno iskoristi ograničen broj Himarsa i drugih zapadnih sistema, svesna da je svaki uništen lanser težak gubitak. Dok Kijev dobija nove količine municije i opreme od saveznika, Rusija istovremeno povećava broj napada kako bi iscrpela i uništila resurse koji najviše ugrožavaju njene položaje.

Uništenje Himarsa u Harkovskoj oblasti pokazuje da je „rat precizne artiljerije“ jedna od ključnih faza tekućeg konflikta. Svaki novi udar Iskandera na sisteme zapadne proizvodnje smanjuje sposobnost Ukrajine da izvodi dubinske udare i istovremeno naglašava tehnološke prednosti ruskog oružja u ovom segmentu.

