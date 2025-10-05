Svet

PRVI STELT LOVCI U AFRICI I ARAPSKOM SVETU: Evo kada Alžir dobija dva Su-57 (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2025. u 19:22

PROCURELA tabela cena ruskog državnog konglomerata za proizvodnju naoružanja Rosteh ukazuje da je planirano da odbrambeni sektor zemlje isporuči dva lovca pete generacije Su-57 Alžiru pre kraja godine.

ПРВИ СТЕЛТ ЛОВЦИ У АФРИЦИ И АРАПСКОМ СВЕТУ: Ево када Алжир добија два Су-57 (ВИДЕО)

Foto: Profimedia


Objavljivanje dokumenta usledilo je nakon izjava alžirskih državnih medija od 12. februara da će prvi Su-57 stići u zemlju pre januara, a zatim i nakon naknadne izjave kancelarije za štampu ruske Federalne službe za vojno-tehničku saradnju kojom se potvrđuje da će izvozne isporuke početi do tada. Alžir je ranije dosledno smatran vodećim potencijalnim klijentom za novi lovac, sa jakim znacima koji su se pojavili od 2020. godine da Ministarstvo odbrane planira da izvrši nabavke. Alžirski vojni zvaničnici su viđeni kako drže modele Su-57 na državnoj televiziji te godine tokom razgovora sa ruskim zvaničnicima u poseti, a kolaž lovca je takođe postavljen u Ministarstvu odbrane nekoliko nedelja ranije.

Nabavka lovaca pete generacije u Alžiru dešava se u vreme kada Turska i Izrael, koji se smatraju protivnicima snažno povezanim sa Zapadnim blokom, nastavljaju da jačaju susedne marokanske odbrambene kapacitete i raspoređuju snage u zemlji.

Džihadističke snage povezane sa Al Kaidom u Libiji, koje se smatraju neprijateljskim prema Alžiru, takođe su dobile veliku tursku podršku, uključujući i ofanzivne operacije bespilotnih letelica. Velike vojne vežbe predvođene SAD u Zapadnoj Africi u međuvremenu su takođe izgleda simulirale napade na alžirsku teritoriju, predstavljajući neposrednu pretnju bezbednosti zemlje.

Na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, Alžir ostaje jedina država koja je značajno investirala u moderne kapacitete protivvazdušne odbrane od ne-zapadnih dobavljača, sa svojom mrežom radarskih i raketnih sistema zemlja-vazduh i flotama lovaca i presretača koji su svi nabavljeni iz Kine i Rusije. Ovo ga čini efikasno jedinom zemljom u regionu protiv koje države Zapadnog bloka ne mogu da preduzmu vojne akcije bez suočavanja sa značajnim izazovima u vazduhu.

Foto Iks@IranSpec

Isporuke Su-57 Alžiru imaju značajne implikacije van Afrike i zapadnog Mediterana, jer ne samo da obezbeđuju dalje finansiranje programa, već mogu i povećati poverenje u program među drugim potencijalnim klijentima. Najava planirane isporuke prvih lovaca alžirskom ratno-kosturskom vazduhoplovstvu se značajno poklopila sa eskalacijom napora da se avion plasira Indiji, za koju se očekuje da će nabavljati avione u mnogo većem obimu.

Nakon izveštaja o značajno lošijim performansama novih lovaca Rafal indijskog ratnog vazduhoplovstva tokom sukoba sa pakistanskim snagama u maju, data je neviđena ponuda da se obezbedi potpuni pristup izvornom kodu Su-57 kao deo velikog ugovora o proizvodnji licence. Smatra se da su kombinacija potvrđenih predstojećih isporuka Alžiru, uočena hitna potreba za lovcima najnovije generacije, veoma povoljni uslovi koje je ponudila Rusija i testiranje Su-57 u borbama visokog intenziteta u Ukrajini bili glavni faktori koji su naveli indijsko ratno-kostursko vazduhoplovstvo da favorizuje nabavke.
Nabavkom Su-57, Alžir će postati prva zemlja na svetu koja će uvesti lovac pete generacije, osim F-35, i prva zemlja u Africi ili arapskom svetu sa takvim mogućnostima.

Ovom nabavkom, Alžir će koristiti svih pet novih ruskih lovaca „generacije 4+“ i pete generacije, uključujući MiG-29M/35, Su-30MKI/A/SM, Su-34, Su-35 i Su-57, gde nijedan drugi izvozni klijent ne koristi više od jednog. Nakon što je krajem septembra zamenik vrhovnog komandanta ruskih Vazduhoplovnih snaga Aleksandar Maksimcev potvrdio da su u toku pripreme za isporuke lovaca pete generacije Su-57 ubrzanim tempom, očekuje se da će Alžir dobiti veći broj Su-57 u periodu 2026-2027. godine kako bi se završila prijavljena početna porudžbina za 14 lovaca.

Avio-fabrika u Komsomoljsku na Amuru na ruskom Dalekom istoku otvorila je nove pogone u avgustu 2024. godine za proizvodnju Su-57, što povećava mogućnost da bi povećana stopa isporuke mogla biti u velikoj meri olakšana ovim proširenjem.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MAJDAN U GRUZIJI PO PETI PUT: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci

"MAJDAN" U GRUZIJI PO PETI PUT: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci