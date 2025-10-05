PRVI STELT LOVCI U AFRICI I ARAPSKOM SVETU: Evo kada Alžir dobija dva Su-57 (VIDEO)
PROCURELA tabela cena ruskog državnog konglomerata za proizvodnju naoružanja Rosteh ukazuje da je planirano da odbrambeni sektor zemlje isporuči dva lovca pete generacije Su-57 Alžiru pre kraja godine.
Nabavka lovaca pete generacije u Alžiru dešava se u vreme kada Turska i Izrael, koji se smatraju protivnicima snažno povezanim sa Zapadnim blokom, nastavljaju da jačaju susedne marokanske odbrambene kapacitete i raspoređuju snage u zemlji.
Džihadističke snage povezane sa Al Kaidom u Libiji, koje se smatraju neprijateljskim prema Alžiru, takođe su dobile veliku tursku podršku, uključujući i ofanzivne operacije bespilotnih letelica. Velike vojne vežbe predvođene SAD u Zapadnoj Africi u međuvremenu su takođe izgleda simulirale napade na alžirsku teritoriju, predstavljajući neposrednu pretnju bezbednosti zemlje.
Na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, Alžir ostaje jedina država koja je značajno investirala u moderne kapacitete protivvazdušne odbrane od ne-zapadnih dobavljača, sa svojom mrežom radarskih i raketnih sistema zemlja-vazduh i flotama lovaca i presretača koji su svi nabavljeni iz Kine i Rusije. Ovo ga čini efikasno jedinom zemljom u regionu protiv koje države Zapadnog bloka ne mogu da preduzmu vojne akcije bez suočavanja sa značajnim izazovima u vazduhu.
Isporuke Su-57 Alžiru imaju značajne implikacije van Afrike i zapadnog Mediterana, jer ne samo da obezbeđuju dalje finansiranje programa, već mogu i povećati poverenje u program među drugim potencijalnim klijentima. Najava planirane isporuke prvih lovaca alžirskom ratno-kosturskom vazduhoplovstvu se značajno poklopila sa eskalacijom napora da se avion plasira Indiji, za koju se očekuje da će nabavljati avione u mnogo većem obimu.
Nakon izveštaja o značajno lošijim performansama novih lovaca Rafal indijskog ratnog vazduhoplovstva tokom sukoba sa pakistanskim snagama u maju, data je neviđena ponuda da se obezbedi potpuni pristup izvornom kodu Su-57 kao deo velikog ugovora o proizvodnji licence. Smatra se da su kombinacija potvrđenih predstojećih isporuka Alžiru, uočena hitna potreba za lovcima najnovije generacije, veoma povoljni uslovi koje je ponudila Rusija i testiranje Su-57 u borbama visokog intenziteta u Ukrajini bili glavni faktori koji su naveli indijsko ratno-kostursko vazduhoplovstvo da favorizuje nabavke.
Nabavkom Su-57, Alžir će postati prva zemlja na svetu koja će uvesti lovac pete generacije, osim F-35, i prva zemlja u Africi ili arapskom svetu sa takvim mogućnostima.
Ovom nabavkom, Alžir će koristiti svih pet novih ruskih lovaca „generacije 4+“ i pete generacije, uključujući MiG-29M/35, Su-30MKI/A/SM, Su-34, Su-35 i Su-57, gde nijedan drugi izvozni klijent ne koristi više od jednog. Nakon što je krajem septembra zamenik vrhovnog komandanta ruskih Vazduhoplovnih snaga Aleksandar Maksimcev potvrdio da su u toku pripreme za isporuke lovaca pete generacije Su-57 ubrzanim tempom, očekuje se da će Alžir dobiti veći broj Su-57 u periodu 2026-2027. godine kako bi se završila prijavljena početna porudžbina za 14 lovaca.
Avio-fabrika u Komsomoljsku na Amuru na ruskom Dalekom istoku otvorila je nove pogone u avgustu 2024. godine za proizvodnju Su-57, što povećava mogućnost da bi povećana stopa isporuke mogla biti u velikoj meri olakšana ovim proširenjem.
(militarywatchmagazine.com)
