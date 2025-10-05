Svet

TRAMP JOŠ JEDNOM ZAPRETIO HAMASU: "Predajte vlast ili..."

Танјуг

05. 10. 2025. u 16:33

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se palestinska militantna grupa Hamas suočiti sa "potpunim uništenjem" ako bude odbila da preda vlast i kontrolu nad Gazom.

ТРАМП ЈОШ ЈЕДНОМ ЗАПРЕТИО ХАМАСУ: Предајте власт или...

Foto: Tanjug/AP

"Potpuno uništenje!", rekao je Tramp za CNN, odgovarajući na pitanje šta će se desiti sa planom Bele kuće o prekidu vatre od 20 tačaka ako Hamas bude insistirao da ostane na vlasti.

Na pitanje da li izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržava prekid bombardovanja Gaze i širu viziju SAD, Tramp je za CNN odgovorio: "Da, Bibi je za".

Američki lider je dodao da će uskoro biti poznato da li je Hamas zaista posvećen miru.

- Saznaćemo. Samo vreme će pokazati - odgovorio je Tramp.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima