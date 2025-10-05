TRAMP JOŠ JEDNOM ZAPRETIO HAMASU: "Predajte vlast ili..."
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se palestinska militantna grupa Hamas suočiti sa "potpunim uništenjem" ako bude odbila da preda vlast i kontrolu nad Gazom.
"Potpuno uništenje!", rekao je Tramp za CNN, odgovarajući na pitanje šta će se desiti sa planom Bele kuće o prekidu vatre od 20 tačaka ako Hamas bude insistirao da ostane na vlasti.
Na pitanje da li izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržava prekid bombardovanja Gaze i širu viziju SAD, Tramp je za CNN odgovorio: "Da, Bibi je za".
Američki lider je dodao da će uskoro biti poznato da li je Hamas zaista posvećen miru.
- Saznaćemo. Samo vreme će pokazati - odgovorio je Tramp.
