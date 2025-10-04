ŽESTOK OBRAČUN U SOMALIJI: Teroristi bežali, vojska zauzela Avdegle
VOJSKA Somalije zauzela je ključni grad Avdegle u Donjoj Šabele nakon borbe sa terorističkom grupom Al Šabab, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
Operaciju je podržala jedinica Ugandskih narodnih odbrambenih snaga koje deluju u okviru Misije Afričke unije za podršku i stabilizaciju u Somaliji kao deo kampanje pod nazivom "Tiha oluja" čiji je cilj odstranivanje uporišta Al Šababa u Somaliji.
Ministarstvo je saopštilo da su somalijske nacionalne oružane snage, u saradnji sa trupama Afričke unije, "jutros ušle u grad Avdegle u regionu Donja Šabele u okviru tekućih napora za oslobađanje područja u kojima se i dalje kriju militanti Al Šababa".
Avdegle je poljoprivredni centar udaljen oko 89 kilometara od prestonice Mogadišu i nalazi se na vitalnim snabdevačkim i pojačavajućim pravcima koje koriste somalijska vojska i mirovne snage Afričke unije za kretanje i logistiku.
Od jula, somalijske snage, uz podršku Misije Afričke unije za prelazak u Somaliji (AUSSOM) i drugih međunarodnih partnera, pojačale su operacije u južnim i centralnim provincijama protiv Al Šababa, grupe povezane sa Al Kaidom koja se više od 16 godina bori protiv somalijske vlade i redovno napada snage bezbednosti, zvaničnike i civile, prenosi AA.
