TAJFUN MATMO NADVIJA SE NAD JUGOM KINE: Evakuacije, obustave letova, obuke
JUŽNE kineske provincije Guangdong i Hajnan podigle su nivo vanredne pripravnosti zbog približavanja tajfuna Matmo, koji se, kako se očekuje, danas pogoditi kopno.
Kako piše "Sinhua", provincijski štab za kontrolu poplava u Guangdongu povećao je stepen pripravnosti sa četvrtog (najniži) na drugi (nivo II), što je druga najviša uzbuna u kineskom sistemu od četiri stepena.
Očekuje se da će Matmo udariti u priobalje između Dijanbaja u Guangdongu i Vaninga na Hajnanu, kao tajfun ili snažan tajfun. Ribarskim brodovima već je naređeno da se vrate u luke, dok je stanovništvo primorskih gradova pozvano da preduzme mere zaštite od poplava, bujica i klizišta.
Lokalne vlasti dobile su instrukcije da blagovremeno izdaju upozorenja, organizuju evakuacije i primene sve mere za hitno reagovanje.
Provincija Hajnan takođe je povećala nivo pripravnosti sa četvrtog na treći stepen za pomorske delatnosti i plovila. U glavnom gradu Hajkouu biće obustavljena nastava (i u privatnim centrima), javni prevoz, rad parkova i poslovnih prostora.
"" međunarodni aerodrom u Hajkouu najavio je obustavu svih letova - i dolaznih i odlaznih - od sinoć u 23 časa.
Prema kineskom sistemu, prvi stepen označava najtežu vanrednu situaciju. Matmo se ubrzano približava toj kategoriji.
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)