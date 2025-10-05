Svet

TAJFUN MATMO NADVIJA SE NAD JUGOM KINE: Evakuacije, obustave letova, obuke

Dragana Matović

05. 10. 2025. u 05:00

JUŽNE kineske provincije Guangdong i Hajnan podigle su nivo vanredne pripravnosti zbog približavanja tajfuna Matmo, koji se, kako se očekuje, danas pogoditi kopno.

Foto: AP

Kako piše "Sinhua", provincijski štab za kontrolu poplava u Guangdongu povećao je stepen pripravnosti sa četvrtog (najniži) na drugi (nivo II), što je druga najviša uzbuna u kineskom sistemu od četiri stepena.

Očekuje se da će Matmo udariti u priobalje između Dijanbaja u Guangdongu i Vaninga na Hajnanu, kao tajfun ili snažan tajfun. Ribarskim brodovima već je naređeno da se vrate u luke, dok je stanovništvo primorskih gradova pozvano da preduzme mere zaštite od poplava, bujica i klizišta.

Lokalne vlasti dobile su instrukcije da blagovremeno izdaju upozorenja, organizuju evakuacije i primene sve mere za hitno reagovanje.

Provincija Hajnan takođe je povećala nivo pripravnosti sa četvrtog na treći stepen za pomorske delatnosti i plovila. U glavnom gradu Hajkouu biće obustavljena nastava (i u privatnim centrima), javni prevoz, rad parkova i poslovnih prostora.

"" međunarodni aerodrom u Hajkouu najavio je obustavu svih letova - i dolaznih i odlaznih - od sinoć u 23 časa.

Prema kineskom sistemu, prvi stepen označava najtežu vanrednu situaciju. Matmo se ubrzano približava toj kategoriji.

