UKRAJINA ŽESTOKO OPTUŽILA KINU: Pogledajte šta rade, zbog njih Rusi mogu da izvode raketne napade
OLEG Aleksandrov iz Spoljne obaveštajne službe Ukrajine tvrdi da je Kina Rusiji dostavljala satelitske informacije koje su korišćene za izvođenje raketnih napada na Ukrajinu, uključujući i objekte u vlasništvu stranih investitora.
On je za Ukrinform rekao da postoji visok nivo interakcije između Rusije i Kine u satelitskom izviđanju ukrajinske teritorije radi identifikacije strateških ciljeva.
- Istovremeno, kao što smo videli poslednjih meseci, ovi objekti možda pripadaju stranim investitorima - rekao je Aleksandrov.
Detalji o tačno pogođenim objektima nisu objavljeni, ali se podseća da je 21. avgusta ruski raketni napad uništio američku fabriku elektronike Fleks u Mukačevu, u Zakarpatju.
Ranije je šef ukrajinske obaveštajne službe Oleg Ivaščenko rekao da Kina Rusiji isporučuje specijalne hemikalije, barut i mašinske alate za 20 ruskih vojnih fabrika, a da je do početka godine oko 80 odsto ključne elektronike za ruske dronove bilo kineskog porekla.
