Svet

UKRAJINA ŽESTOKO OPTUŽILA KINU: Pogledajte šta rade, zbog njih Rusi mogu da izvode raketne napade

Новости онлине

04. 10. 2025. u 10:11

OLEG Aleksandrov iz Spoljne obaveštajne službe Ukrajine tvrdi da je Kina Rusiji dostavljala satelitske informacije koje su korišćene za izvođenje raketnih napada na Ukrajinu, uključujući i objekte u vlasništvu stranih investitora.

УКРАЈИНА ЖЕСТОКО ОПТУЖИЛА КИНУ: Погледајте шта раде, због њих Руси могу да изводе ракетне нападе

Foto: Profimedia/Ilustracija

On je za Ukrinform rekao da postoji visok nivo interakcije između Rusije i Kine u satelitskom izviđanju ukrajinske teritorije radi identifikacije strateških ciljeva.

- Istovremeno, kao što smo videli poslednjih meseci, ovi objekti možda pripadaju stranim investitorima - rekao je Aleksandrov.

Detalji o tačno pogođenim objektima nisu objavljeni, ali se podseća da je 21. avgusta ruski raketni napad uništio američku fabriku elektronike Fleks u Mukačevu, u Zakarpatju.

Ranije je šef ukrajinske obaveštajne službe Oleg Ivaščenko rekao da Kina Rusiji isporučuje specijalne hemikalije, barut i mašinske alate za 20 ruskih vojnih fabrika, a da je do početka godine oko 80 odsto ključne elektronike za ruske dronove bilo kineskog porekla.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!