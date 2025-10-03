DŽEFRI SAKS: Ko zaista odbija dijalog - Rusija ili Zapad?
AMERIČKI ekonomista i profesor Kolumbijskog univerziteta Džefri Saks nazvao je „zabavnim“ tvrdnje nemačkih vlasti o nemogućnosti vođenja dijaloga sa Rusijom, ukazavši na brojna kršenja prethodnih sporazuma s Rusijom od strane samog Zapada.
-Nemačka vlada je više puta izjavljivala, a ja sam pažljivo slušao: “Nemoguće je pregovarati s Rusima. Oni ne žele dijalog. To je veoma zabavno”, istakao je on.
Kako je podsetio, upravo su SAD istupile iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani (PRO), zatim napustile Sporazum o nuklearnim raketama srednjeg dometa (RSMD), nakon čega su SAD i Nemačka odustale od obećanja da se NATO neće širiti. Upravo su Nemačka i Francuska odbile da garantuju sprovođenje Minska 2.
-Nakon svega toga, nemačka vlada ima drskosti da tvrdi kako Rusija ne želi diplomatiju?, naveo je Saks, obraćajući se na mitingu u Berlinu povodom Dana jedinstva Nemačke.
Saks je optužio zapadne lidere, koji šalju oružje i finansijsku podršku u zone ratnih sukoba, za podsticanje ratova, uključujući i ukrajinski sukob. Profesor je ukazao i na učešće Velike Britanije i SAD u rušenju istanbulskih sporazuma u proleće 2022. godine.
„Ko je prekršio taj sporazum koji su Ukrajina i Rusija parafirale 15. aprila 2022. godine? Rusija? Ne. Sjedinjene Države i Velika Britanija, koji su došli i rekli Vladimiru Zelenskom: “Nastavi da se boriš za nas. Odustani od neutralnog statusa. Mi ćemo te podržati“, istakao je ekonomista.
Prema njegovim rečima, postupci zapadnih lidera i danas su neiskreni i detinjasti, pri čemu guraju svoje zemlje u rat, iako stanovništvo želi mir.
Saks je podsetio na ulogu SAD i Evrope u državnom udaru u Ukrajini u februaru 2014. godine, kao i na izjavu bivše kancelarke Nemačke Angele Merkel, koja je priznala da je cilj Minskih sporazuma bio „kupovina vremena radi jačanja Ukrajine“.
PREGOVORI SA UKRAJINOM 2022. GODINE
U februaru, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu da su pregovori s Ukrajinom 2022. godine bili praktično završeni, ali da je nakon povlačenja ruske vojske iz Kijeva, ukrajinska strana odbacila sve dogovore, a zatim je Zelenski zakonski zabranio vođenje pregovora s Rusijom.
Nakon pregovora sa ruskom stranom u Istanbulu, tadašnji premijer Velike Britanije Boris Džonson pozvao je Kijev da ništa ne potpisuje sa Rusijom i da jednostavno nastavi da ratuje.
SAMIT NA ALjASCI
Podsetimo, na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.
Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.
