Svet

VELIKI POŽAR: Vatra zahvatila kafić (VIDEO)

Novosti online

03. 10. 2025. u 18:30

VELIKI požar je izbio u blizini panoramskog točka u Vladivostoku.

Foto: Printskrin

Požar je zahvatio kafić.

Objavljeni su i video-snimci požara.

Nije bilo povređenih, a preliminarne informacije ukazuju da nikoga nije bilo u kafiću.

