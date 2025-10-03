DA LI SU AMERIČKI SPECIJALCI UPALI U IRAN? Tajanstveni let MC-130 otkriva igru senki u Siriji (VIDEO)

U SVETU senki i tajnih operacija, retko se susreće događaj koji izazove buru spekulacija poput nedavnog sletanja specijalnog aviona tipa MC-130 na vazdušnu bazu Mezeh, jugozapadno od Damaska.

Snimak objavljen 2. oktobra pokazuje kako avion, verovatno verzija MC-130J Commando II, spušta se na nepoznatu pistu koju su mnogi smatrali nepristupačnom za američke specijalne operacije.

Šta stoji iza ovog manevra — samo dopuna goriva? Ili je reč o tajnoj operaciji unutar Irana?

Tajna operacija SAD u Iranu? Snimak objavljen 2. oktobra pokazuje kako se avion, verovatno MC-130J Commando II, spušta na nepoznatu pistu. Dan ranije su zabeležena dva helikoptera tipa UH-60 kako lete neobičnom rutom iznad provincije al-Suvajde, u pravcu iračke granice. pic.twitter.com/ewx2NgZmA9 — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 3, 2025

ŠTA JE POZNATO — I ŠTA JE SUMNjIVO

MC-130 je platforma koja se prvenstveno koristi za infiltraciju, eksfiltraciju i dopunu gorivom helikoptera specijalnih snaga. Modeli koji nose helikopterske pumpe za dopunu često se koriste upravo u misijama visoke kompleksnosti, gde je svaki minut kritičan. U snimku se navodi da je avion stajao na zemlji manje od 30 minuta, što ukazuje na kratku intervenciju — dostavu goriva, kratku pauzu ili čak hitan piston.

U isto vreme, dan ranije su zabeležena dva helikoptera tipa UH-60 kako lete neobičnom rutom iznad provincije al-Suvajde, u pravcu iračke granice. Aktivisti koji su delili video snimke tvrde da su helikopteri američki, jer su bili tamnozeleni i nosili spoljne rezervoare – karakteristike koje ne prate izraelske ratne helikoptere.

Ako za trenutak prihvatimo te pretpostavke, sledeći logički zaključak je da je MC-130 helikopterima dopunio gorivo pre ili nakon ekspedicije prema unutrašnjosti Irana. U regionu, baza Mezeh je povezana sa putevima ka Golanskim visovima, što je potencijalno omogućavalo prolaz do iranske granice sa optimalnim taktičkim rasporedom.

MOGĆE VARIJANTE OPERACIJE

*Upadi snaga duboko u Iranu — Helikopteri su, uz podršku MC-130, dopremili snage u unutrašnjost Irana da izvedu operativne zadatke, bilo sabotažu, izviđanje ili direktnu intervenciju.

*Povratak snaga iz Irana — Misija je mogla biti evakuacija specijalaca koji su završili zadatak u Iranu, a baza Mezeh je poslužila kao tranzitna tačka za puni let.

*Greška ili hitan prizemni manevar — manje verovatno, ali moguće je da je avion morao prinudno da sleti radi korekcije tehničkog problema ili jer helikopteri nisu mogli da dostignu domet bez dopune.

Zanimljivo je da je sletanje u bazi Mezzeh dokumentovano po prvi put, prema izvorima. Javnost nije do sada videla takvu upotrebu te lokacije od strane američkih specijalnih snaga. Aktivisti navode da su nad bazom kružila četiri helikoptera tokom sletanja.

KONTEKST REGIONALNE NAPETOSTI

Tenže između SAD i Irana ponovo rastu, a mediji su izvestili o masovnom rasporedu američkih tanker-aviona između Evrope i Bliskog istoka. Jedan od najmoćnijih američkih nosača aviona ušao je u Sredozemno more — što je signal da se sprema nešto veliko. U isto vreme, postoje izveštaji da se Sirija i Izrael približavaju sigurnosnom sporazumu, pri čemu Izrael insistira na slobodi delovanja u sirijskom vazdušnom prostoru radi budućih napada na Iran.

Važan novitet koji sam pronašao: američka administracija je 30. juna 2025. povukla značajne sankcije protiv Sirije, menjajući režim sankcija i omogućavajući šire tranzicijske i trgovinske tokove. To može signalizirati promenu pritiska Vašingtona u regionu, možda i mehanizme fleksibilnosti u upotrebi baza poput Mezeh.

Takođe, prema izvorima na društvenim mrežama, kolege iz vojno-analitičkih krugova snimile su sličan MC-130 nad Damaskom, što ukazuje na moguće serijske operacije istog kalibra.

TEORIJA “PUTOVANjA PREKO SIRIJE”

Američke oružane snage već imaju pristup bazama u Izraelu, Jordanu i Iraku. Tehnički, let do Irana ne zahteva dopunu gorivom kada se koristi mreža ovih baza. Ali upotreba Mezeh, lokacije koju niko pre nije povezao sa specijalnim operacijama SAD, sugeriše izuzetak — put koji zahteva diskreciju, prekogranične rute izbegavajući radar ili kontrolne zone. To čini teoriju da je operacija bila direktno povezana sa Iranom najverovatnijom.

TAKTIČKA VOZILA

Tokom juna 2024., Izrael je izjavio da je raspoređivao specijalne snage unutar Irana kako bi udarile po vazdušnim odbranama i balističkim raketama — navodno koristeći KC-130 tanker avione da dopune svoje helikoptere na putu nazad preko Sirije. To dodaje kredibilitet hipotezi da SAD i Izrael koordinišu tajne operacije unutar Irana uz logističku podršku iz Sirije.

TAJNA OPERACIJA ILI SLUČAJNO SLETANjE?

Iako ne postoji direktan zvanični komentar iz Pentagona koji potvrđuje da je američke snage spuštene u Iran, snimak sletanja MC-130 u Mezeh baca ozbiljnu sumnju i zahteva pažnju. U kombinaciji sa helikopterima koji lete na neobičnim pravcima, regionalnom tenzijom i prekidanjem sankcija prema Siriji, sve ukazuje da se odvija operacija visoke strateške vrednosti.

Koliko god da je teorija uzbudljiva — da su snage ubačene ili evakuisane iz Irana preko Sirije — nema javno potvrđenog dokaza koji to potvrđuje. Ali u svetu tajnih misija, ponekad senke govore više od reči.

